Marco Rubio ofrece ayuda médica y alimentos a Bolivia ante la crisis por los bloqueos

Rubio telefoneó a Paz para “reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana”.

Washington promete aumentar la asistencia de emergencia y el apoyo logístico al Gobierno de Rodrigo Paz

Washington/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió este jueves al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aumentar la asistencia de emergencia ante la escasez de alimentos y medicamentos causada por los bloqueos de carreteras que sacuden al país desde el 6 de mayo. La llamada fue confirmada por el Departamento de Estado, que enmarcó la ayuda como parte del respaldo de Washington al Gobierno boliviano.

“El secretario señaló que Estados Unidos intensificará la asistencia de emergencia y el apoyo logístico a Bolivia para ayudar a quienes enfrentan una grave escasez de alimentos y medicamentos debido a los bloqueos ilegales de carreteras destinados a desestabilizar la sociedad boliviana”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Rubio telefoneó a Paz para “reafirmar el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la democracia boliviana” y al Gobierno en la “reconstrucción del país tras 20 años de políticas socialistas fallidas”, según la misma nota oficial.

Al menos diez personas han muerto desde el inicio del conflicto

Ambos analizaron además la situación interna de Bolivia y compartieron prioridades para “promover la seguridad y la estabilidad” en la región.

Los cortes de carreteras están impulsados por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana y seguidores del ex presidente Evo Morales, que exigen la renuncia de Paz, quien asumió el cargo hace casi siete meses.

Las protestas han derivado en una crisis política y humanitaria. Según datos citados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, al menos diez personas han muerto desde el inicio del conflicto. Siete de ellas fallecieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, mientras otras tres murieron en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante alcanzado por un disparo durante un operativo de desbloqueo.

La presión sobre el Ejecutivo boliviano aumentó esta semana con la renuncia del ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en medio de las protestas. Su sustituto, Ernesto Justiniano, prometió despejar las carreteras bloqueadas y restablecer la circulación en los puntos más afectados.