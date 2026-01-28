Marco Rubio pone como ejemplo para Venezuela la transición democrática española

Marco Rubio, durante su intervención ante el Comité de Exteriores en el Senado de EE UU

Sobre Cuba, el secretario de Estado de EE UU dice que le "encantaría ver un cambio de régimen"

Washington/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puso este miércoles como ejemplo para Venezuela la transición democrática española tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

“Hay precedentes. Puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia y llevó tiempo”, dijo durante una audiencia en el Senado para explicar la política de la Administración de Donald Trump hacia Venezuela.

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que ahora no puede dar “un plazo exacto” de cuánto tiempo tardará la transición en Venezuela, pero subrayó que “no puede durar para siempre”.

“Tenemos que haber avanzado mucho más, en tres, cuatro o cinco meses, para que la situación no sea la misma que hoy. Probablemente podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno”, como la embajadora, consideró.

Rubio insistió en la diferencia entre hablar por teléfono a diario con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y en trabajar realmente con la sociedad civil y con las autoridades locales.

“Lo único que les digo es que, antes de esto, la situación estaba estancada. Antes de esto, habíamos pasado 14 años intentando cambiar la dinámica en Venezuela. Esta es la primera vez en más de una década que vemos la posibilidad de cambiar las condiciones de la sociedad”, subrayó durante su intervención ante el Comité de Exteriores.

Para ese propósito, dijo que la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, “puede formar parte” de la transición en Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que conoce a Machado desde hace muchos años y afirmó que ha tratado con ella mucho más que cualquiera de los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que lo interrogó.

“Lo que intentamos desencadenar aquí es un proceso de estabilización, recuperación y transición hacia una situación en la que María Corina y otras personas puedan formar parte”, dijo.

Rubio tiene previsto reunirse este mismo miércoles en el Departamento de Estado con Machado, quien hace dos semanas fue recibida en la Casa Blanca por Trump, a quien obsequió su medalla del Premio Nobel de la Paz.

Tras ese encuentro, el líder republicano expresó su deseo de “involucrar” a Machado en la transición en Venezuela, aunque también asegura que tiene “muy buena relación” con Rodríguez, a quien define como “una persona fantástica”.

Rubio también descartó que la Administración de Donald Trump tenga intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descarta ninguna opción si Delcy Rodríguez no coopera con Washington.

“Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando, ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento”, subrayó Rubio durante su intervención en el Senado.

El jefe de la diplomacia estadounidense dio estas declaraciones tras haber enviado por escrito a la Cámara alta un documento en el que no descarta “el uso de la fuerza” para obligar al Gobierno interino venezolano a colaborar con la Administración de Trump.

Rubio aseguró que en estos momentos la única presencia militar estadounidense que hay en Venezuela son los infantes de Marina

Durante la audiencia, Rubio aseguró que en estos momentos la única presencia militar estadounidense que hay en Venezuela son los infantes de Marina resguardando la embajada.

Sin embargo, insistió en que Trump, como comandante en jefe del Ejército, “nunca descarta sus opciones” con el objetivo de proteger los intereses nacionales: “Si aparece una fábrica de drones iraníes y amenaza a nuestras fuerzas en la región, el presidente conserva la opción de eliminarla”, ejemplificó.

Finalmente, dedicó unas palabras a Cuba. Dijo que a la Administración Trump le "encantaría" ver un cambio de "régimen" en la Isla, aunque matizó que eso no significa que Washington vaya a provocarlo.

"Nos gustaría, pero eso no significa que vayamos a provocar un cambio, aunque nos encantaría verlo. No cabe duda de que sería un gran beneficio para Estados Unidos que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático", aseguró Rubio durante su audiencia.

Consultado por los legisladores sobre si EE UU prevé recurrir al poder militar u otros mecanismos de coerción para propiciar un cambio de Gobierno en la Isla, Rubio respondió que así lo establece la legislación estadounidense.

"El embargo estadounidense contra Cuba está codificado. Fue codificado en la ley y exige un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo", declaró el secretario de Estado, hijo de inmigrantes cubanos.

Trump afirmó el martes que Cuba "está a punto de caer" porque, tras la caída del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, la Isla ya no recibe crudo venezolano. Estas declaraciones fueron respondidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que reiteró su "firme posición antiimperialista e inclaudicable".