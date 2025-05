María Corina Machado pide a los venezolanos quedarse en sus casas el día de los comicios

Caracas/La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió este miércoles a los ciudadanos quedarse en sus casas el domingo, cuando se celebrarán los comicios regionales y legislativos, que rechaza después de que denunció "fraude" en las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro frente al candidato antichavista Edmundo González Urrutia, respaldado por la dirigente.

A través de un video publicado en X, Machado señaló que las elecciones del 25 de mayo son "una farsa, una trampa".

"Por eso te pido algo muy simple: este domingo, pa´ tu casa. No salgas, no les obedezcas. Vacía las calles, vacíalos, que se queden solos. Que quede claro quién tiene el poder: tú", indicó.

"Por eso te pido algo muy simple: este domingo, pa´ tu casa. No salgas, no les obedezcas. Vacía las calles, vacíalos, que se queden solos"

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, mantiene su rechazo a lo que considera una convocatoria a una elección "precipitada, injusta y viciada" por parte de "un árbitro severamente cuestionado", en referencia al ente comicial –controlado por el chavismo–, que proclamó la reelección de Maduro en los comicios de 2024.

Pese a esta decisión de la PUD, partidos integrantes del bloque opositor, como Un Nuevo Tiempo, Movimiento Por Venezuela (MPV), así como el ex gobernador Henrique Capriles, manifestaron su intención de participar en estas votaciones.

Capriles indicó recientemente en una entrevista a EFE que el voto es un "instrumento de protestar" para mantener "viva" la voz de quienes apoyaron a Edmundo González en las presidenciales del año pasado.

"Yo creo que hay que mantener viva (a) la oposición democrática y no encuentro cómo va a mantenerse viva la voz del pueblo venezolano si no se expresa. Pensar que tú le vas a dar una derrota al Gobierno por no ir a votar, no ha pasado; ya lo has hecho y no ha pasado", reiteró.

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) aseguró que las elecciones se dan en un contexto "profundamente antidemocrático" por la ausencia de garantías electorales, la opacidad institucional y una "escalada represiva sin precedentes en la historia reciente".

"Este nuevo proceso ha sido convocado por un Consejo Nacional Electoral (CNE) carente de toda legitimidad, tras su participación en el encubrimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024", señaló la formación en una nota de prensa.

Asimismo, dijo que las elecciones del 25 de mayo no pueden desligarse de "ese proceso inconcluso y fraudulento que culminó en la inconstitucional e írrita toma de posesión de Nicolás Maduro, quien –según la formación comunista– usurpa la Presidencia de la república desde el pasado 10 de enero".

"El CNE, controlado por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha convertido en su sello distintivo la violación flagrante a los procesos establecidos en leyes y reglamentos"

"El CNE, controlado por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha convertido en su sello distintivo la violación flagrante a los procesos establecidos en leyes y reglamentos, así como de la falta de transparencia", indicó.

El PCV sostuvo que a pocos días de los comicios, no se ha publicado el cronograma oficial en Gaceta Electoral, "tampoco se garantizó el derecho a postularse libremente: tarjetas electorales fueron eliminadas sin explicación alguna y numerosos candidatos opositores fueron inhabilitados de forma arbitraria".

"Cabe recordar que el PCV, así como diversas organizaciones de distintas tendencias políticas, se encuentra intervenido judicialmente, lo que ha impedido a nuestra organización, así como al conjunto de fuerzas revolucionarias y populares presentar al pueblo venezolano una opción electoral independiente", agregó.

La formación dijo que a esta situación se le suma la "manipulación político-electoral" de la Guayana Esequiba con la que, señaló, el PSUV pretende aumentar sus curules en el Parlamento.

"La creación arbitraria de una circunscripción electoral en esa zona, sin información clara sobre el número de electores, centros de votación o delimitación territorial, no responde a un verdadero interés por la soberanía nacional, sino a un burdo intento de atizar el patrioterismo y desviar la atención de un nuevo reparto de zonas del sur del país que concentran gran cantidad de minerales preciosos y que actualmente son objeto de la depredación capitalista", apostilló.

En ese sentido, el PCV exigió el restablecimiento "inmediato" de las "garantías constitucionales, la publicación detallada y verificada de los resultados de las elecciones del 28 de julio, la liberación plena de todas las personas detenidas por razones políticas y el cese de la represión".