María Corina Machado se compromete a sacar a Maduro del poder tras arrasar en las primarias

Caracas/(EFE).- La ex diputada María Corina Machado aseguró este lunes, minutos después de conocerse que arrasó en las primarias opositoras del domingo en Venezuela, que sacará al presidente Nicolás Maduro del poder en 2024, cuando se celebrarán las elecciones a las que espera presentarse pese a estar inhabilitada para hacerlo.

"En el 2024 vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar y vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación", dijo la política de 56 años en su primer discurso como abanderada del antichavismo para las votaciones del segundo semestre del próximo año, todavía sin fecha definida.

Adelantó que prevé "construir una organización ciudadana como nunca ha habido en la historia para lograr que cada voto valga" y, con ello, poner fin a 24 años de chavismo en el poder.

"Venezuela ha derribado todas las barreras y esto ha sido una avalancha ciudadana que ha unido a nuestro país", dijo sobre las primarias, en las que obtuvo el 93,13% de los votos, según el primer boletín oficial, basado en el 26,06 % de los sufragios escrutados.

[[QUOTE:"Venezuela ha derribado todas las barreras y esto ha sido una avalancha ciudadana que ha unido a nuestro país"]]La ex diputada se dijo preparada para derribar "obstáculos", "atropellos" y "pronósticos" adversos, como hizo en las internas y anunció el inicio de un proyecto de gobernabilidad para "ir preparando la casa" a la que –dice– se mudará en caso de hacerse con la Presidencia.

"Aquí no hay un día de descanso, van a ser los días más luminosos y gloriosos de nuestra historia porque son los días en los cuales esta fuerza seguirá creciendo hasta lograr nuestro propósito", insistió, levantando el aplauso de simpatizantes que la escuchaban en una tarima ubicada en el este de Caracas.

La Comisión Nacional de Primaria (CNP), que organizó las internas antichavistas, ofreció el primer balance con resultados preliminares en la primera hora de este lunes, luego de horas del conteo y totalización inicial.

Según esos primeros datos, de los 601.110 votos contabilizados, Machado se quedó con 552.430, muy lejos de su más cercano rival, el ex diputado Carlos Prosperi, quien obtuvo 28.153 apoyos, el 4,75% de lo escrutado.

Sobre el resto de aspirantes, la ex diputada Delsa Solórzano recibió el 0,77% de los votos, el ex rector electoral Andrés Caleca, el 0,57%, el ex gobernador César Pérez Vivas, el 0,28 %, el exgobernador Andrés Velásquez, el 0,18%, el productor agripecuario Luis Farías, el 0,11%, la abogada Gloria Pinho, el 0,09%, la ex diputada Tamara Adrián, el 0,07%, y el empresario César Almeida, el 0,05%.

Los organizadores de estas votaciones no anunciaron una cifra total de participación ni una estimación al respecto, aunque estimaciones independientes aseguran que cerca de dos millones de venezolanos acudieron este domingo a las urnas.

[[QUOTE:Estimaciones independientes aseguran que cerca de dos millones de venezolanos acudieron este domingo a las urnas]]No obstante, la propia Machado aseguró la tarde de este domingo que se habían agotado los tres millones de papeletas que se habían imprimido para la elección.

El primer boletín se retrasó debido a un bloqueo del servidor, una situación que se presentó apenas empezó la transmisión de resultados, denunció el presidente de la CNP, Jesús María Casal.

Los 3.010 puntos habilitados en el país para votar comenzaron a cerrar a la hora prevista, las 16.00 locales, si bien muchos de estos centros se mantuvieron operativos hasta tres horas más por la concurrencia de electores.

El pasado julio, la Contraloría indicó que la inhabilitación impuesta a Machado en 2015, que en su momento se dijo que duraría un año, se extenderá hasta el año 2030, por lo que la exdiputada no podrá ocupar cargos de elección popular, a menos que la sanción le sea levantada.

Con la promesa de llegar "hasta el final", esta ingeniera industrial de 56 años convenció al país de que su inhabilitación no será impedimento para luchar por unas elecciones libres, competitivas y transparentes el próximo año, cuando espera sacar a Nicolás Maduro del palacio presidencial.

Radical contra el Gobierno, al que tilda de dictadura, Machado ha sufrido durante años las burlas del chavismo, cuyos dirigentes la tildan de "loca" y de "traidora a la patria", razón por la que la expulsaron en 2014 del Parlamento, luego de haber hablado como embajadora alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció la represión gubernamental a las protestas de entonces.

Prácticamente la última década de la ex diputada ha consistido en un recorrido incesante por cada pueblo de Venezuela, en los que fue sumando adeptos a cuentagotas hasta convertirse en el fenómeno electoral de hoy. El encierro al que la condenaron terminó por fortalecerla.

[[QUOTE:A su modo de ver, es urgente reducir el tamaño del Gobierno y la intervención del Estado en asuntos privados]]Ahora bien, el pedigrí de líder indiscutible de la oposición le fue, más bien, esquivo. En cuanto a popularidad, pasó años detrás de otros nombres como Henrique Capriles, Leopoldo López y Juan Guaidó, los mismos que hoy son aborrecidos por el antichavismo de base que ve en Machado a una mujer "coherente", por haberse negado a negociar con el Gobierno.

Ese mismo ímpetu fue el que la llevó en 2012 a interrumpir a Hugo Chávez (1999-2013) durante su discurso de casi nueve horas ante los diputados. Machado increpó al popular líder socialista al grito de "expropiar es robar", una consigna con la que ganó notoriedad pero no apoyos.Infatigable, la política promovió protestas antigubernamentales cada año, entre 2013 y 2019, un sexenio en el que parecía que mermaban los pocos simpatizantes con que contaba, a los que les pidió en 2018 salir a las calles a pedir la renuncia de Maduro, justo cuando el mandatario fue reelegido con la más baja participación en este tipo de comicios.

Diez años después de fracasar con su oferta de un "capitalismo popular" para Venezuela, la liberal se ganó la confianza de los ciudadanos con un plan de privatizaciones masivas que incluyen a la estatal petrolera Pdvsa, la principal fuente de riquezas del país. A su modo de ver, es urgente reducir el tamaño del Gobierno y la intervención del Estado en asuntos privados para generar un big bang económico que termine de sacar a la nación sudamericana del atraso en el que se encuentra, luego de ocho años de contracción financiera, si bien los indicadores empezaron a mejorar levemente en 2021.

Hoy, María Corina Machado se ubica en la cima del ecosistema opositor, dividido en tantas fracciones que es imposible cuantificarlas, por lo que deberá, entre sus primeros retos, reunir tantos apoyos como pueda para blindar su candidatura, que será posible solo a través de una negociación con el Ejecutivo.

En julio pasado, el gobierno de Maduro prohibió a Machado postularse a la presidencia por 15 años, alegando que no completó su declaración de activos e ingresos cuando fue diputada. Este tipo de inhabilitaciones es una táctica común utilizada por el actual régimen para mantener a opositores fuera de las boletas de votación.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.