El mayor bloque opositor venezolano urge a EE UU a garantizar la permanencia de los migrantes

La secretaria de Seguridad Nacional anunció que no extenderá la protección concedida por el Gobierno de Joe Biden a cerca de 250.000 venezolanos.

La coalición denuncia que el fin del TPS deja en el limbo a miles de solicitantes de protección

Caracas/La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora de Venezuela, urgió este jueves a Estados Unidos a garantizar la permanencia de los migrantes venezolanos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que Washington decidiera revocar el beneficio otorgado en 2021, el cual expirará el próximo 10 de septiembre.

En un comunicado, la alianza opositora subrayó “la imperiosa necesidad de que el Gobierno de los Estados Unidos revise de manera inmediata su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría”.

En ese sentido, aseguró que se trata de “hombres y mujeres honestos y trabajadores que han hecho de ese país su nuevo hogar y que hoy contribuyen, con su esfuerzo y formación, al desarrollo” de EE UU.

“Ser venezolano no es delito, ser migrante no es delito”, dijo la PUD, que recordó que el TPS fue otorgado a “más de seiscientos mil” ciudadanos que “se vieron forzados a emigrar” como consecuencia de “la compleja crisis humanitaria que atraviesa” la nación suramericana.

Un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos es ilegal

El miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció oficialmente que no extenderá la protección concedida por el Gobierno del presidente Joe Biden a cerca de 250.000 venezolanos, un programa que otorga un permiso de trabajo y protege de la deportación a sus beneficiarios.

Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, explicó en un comunicado que se decidió no prolongar el amparo debido al “importante papel” de Venezuela en el impulso de la migración irregular y al “efecto imán” creado por el TPS.

La decisión se produce después de que el Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de EE UU ratificara, el viernes pasado, el fallo de un juez federal que concluyó que el fin del TPS para aproximadamente 600.000 venezolanos –incluidos los afectados por la decisión de este miércoles– es ilegal.

Las dos organizaciones más conocidas del exilio venezolano en EE UU hicieron un llamado urgente al juez del Distrito Norte de California, Edward M. Chen, para que mantenga el TPS.

Congresistas demócratas de Florida acusaron este jueves a la Administración de Donald Trump de “traicionar” a los venezolanos.

Por su parte, el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo el miércoles que los beneficiarios del permiso habían sido engañados para que salieran de su país y “ahora Estados Unidos ya no los considera necesarios y les están diciendo ‘se acabó’”.