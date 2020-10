Los médicos cubanos en Martinica salieron "muy caros para lo que han servido”

La misión médica cubana en Martinica finalizó este lunes después de tres meses en los que los sanitarios de la Isla han dado mucho de qué hablar, despertando la curiosidad a miles de kilómetros, en la capital francesa, donde el destacado semanario Le Point realizó un reportaje el pasado mes titulado El misterio de los médicos cubanos, en el que intentaba aportar luz a la opacidad de unos convenios secretos y una cooperación que ha decepcionado a sus propios promotores. Los cubanos salieron anoche de Fort-de-France, capital de este territorio francés de ultramar.

"Esta cooperación se creó para satisfacer una necesidad en tiempos de crisis sanitaria, pero sobre todo para suplir una escasez comprobada de médicos en las especialidades identificadas por los hospitales", dijo a la prensa local Alfred Marie-Jeanne, presidente de la Colectividad Territorial de Martinica (CTM), el poder ejecutivo local, responsable del acuerdo firmado con el Estado y la Agencia Regional de Salud (ARS).

Los 15 cubanos se hicieron cargo de especialidades como neumología, enfermedades infecciosas, radiología o emergencias, lo que, según el gobierno local, ha permitido tratar a más de 4.000 pacientes.

La senadora Catherine Conconne, que estaba entre los entusiastas del acuerdo, ya se mostró muy crítica con la misión en el reportaje de Le Point al admitir que el desempeño de los cubanos no se correspondía con el texto y el proyecto que había defendido. Ahora, abunda en ello. "Ha sido una especie de turismo médico, muy caro para lo que ha servido", critica. A pesar de que insiste en que Martinica "necesita médicos a largo plazo", estos "no cumplían los requisitos, en particular hablar francés. Este dinero podría haber sido utilizado para otra cosa. Podríamos habérselo dado al hospital para rehabilitar alguna planta".

"Ninguno hablaba francés y no conocían por ejemplo la farmacopea, es decir el nombre de los medicamentos en francés", admite Benjamín Garel, director del Centro Hospitalario Universitario de Martinica que los acogió. Por esto, los cubanos no podían recetar medicamentos ni examinar a pacientes solos sin traductor. Además, todos tenían la condición de pasantes.

Aunque su salario se desconoce, sí hay cifras del avión fletado para el viaje, presupuestado en 300.000 euros, el transporte diario y el alojamiento, así como un estipendio de unos 23 euros al día por cada uno de los 15 médicos que integran la brigada.

Anne Criquet Hayot, presidenta de la asociación Unión regional de médicos liberales, ha lamentado un gasto que, a su juicio, debería haber servido para que "un joven estudiante de Martinica pudiera establecerse o financiar sus estudios. Si en diez años no hacemos nada, no quedará nadie [en el territorio]", lamentó .

También piensa lo mismo Conconne, que sabe que, ahora que se han ido los doctores, Martinica sigue estando sin médicos.

El Parlamento francés aprobó el año pasado un proyecto de reforma del sistema de salud que incluía un artículo mediante el cual los territorios de las Antillas francesas podían contratar médicos y personal sanitario de fuera de la Unión Europea, una norma pensada para facilitar el reclutamiento de los especialistas cubanos, como en su momento indicaron expresamente sus promotores, los senadores de Guadalupe y Martinica, Dominique Théophile y Catherine Conconne, respectivamente.

La Agencia Regional de Salud (ARS) acaba de anunciar la salida de 83 puestos para médicos titulados de fuera de la Unión Europea para fortalecer la plantilla médica de la isla francesa.

