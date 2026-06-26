Médicos y empresarios de Miami preparan un plan sanitario para una Cuba en transición

Profesionales cubanos de la salud se reunieron en La Colonia Medical Center en Hialeah para evaluar el plan.

La iniciativa 911 Cuba reúne a varias entidades del exilio, pero todavía no cuenta con financiación pública, convenios gubernamentales ni una estructura operativa conocida

La Habana/Una red de médicos, organizaciones humanitarias y empresarios del sector de la salud en Miami ha comenzado a preparar un plan para atender la emergencia sanitaria y reconstruir los hospitales cubanos en caso de un cambio político en la Isla. La iniciativa, denominada 911 Cuba, fue presentada el pasado 17 de junio en La Colonia Medical Center, en Hialeah, según informó este jueves el Nuevo Herald.

El proyecto está encabezado por Solidaridad Sin Fronteras y Cruz Verde Internacional, con el respaldo de La Colonia Medical Center y Miami Medical Team Foundation. Sus promotores plantean una primera etapa de asistencia humanitaria gratuita, seguida de la rehabilitación de hospitales y la creación de un modelo que combine la sanidad privada con servicios subvencionados para la población vulnerable.

Sus promotores plantean una primera etapa de asistencia humanitaria gratuita, seguida de la rehabilitación de hospitales y la creación de un modelo que combine la sanidad privada con servicios subvencionados para la población vulnerable

“En Cuba no solo los hospitales están en ruinas, sino que la asistencia primaria está totalmente en cero”, declaró al diario miamense Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras. El médico aseguró que la organización cuenta entre sus miembros con 58.000 profesionales sanitarios y considera que entre 15.000 y 20.000 podrían participar como voluntarios en una situación de emergencia.

Solidaridad Sin Fronteras es una organización sin fines de lucro fundada en Florida en 2004. Su actividad habitual se ha concentrado en la formación, certificación y reinserción laboral de profesionales sanitarios llegados a Estados Unidos, además de campañas de ayuda y defensa de médicos cubanos que abandonaron las misiones oficiales en terceros países.

Cruz Verde asumiría la logística de los medicamentos y artículos de primeros auxilios. Taimy Alfonso dijo a el Nuevo Herald que la organización lleva años enviando productos sanitarios a la Isla, algunos donados por empresas farmacéuticas estadounidenses, pero que su red ha perdido capacidad debido a la persecución de los voluntarios por parte de la Seguridad del Estado. La organización se presenta como una entidad humanitaria fundada por profesionales médicos en 2013 y dedicada a brindar asistencia sanitaria en comunidades vulnerables.

El respaldo empresarial más tangible procede de La Colonia Medical Center, dirigida por el médico cubano Jorge Acevedo. La empresa opera 12 centros de atención en Miami-Dade y Broward, desde Pompano Beach hasta Homestead, y ofrece servicios de atención primaria, diagnóstico, farmacia, especialidades médicas y transporte de pacientes. La Colonia dispone, por tanto, de clínicas, personal sanitario y experiencia en la administración de servicios médicos.

La empresa opera 12 centros de atención en Miami-Dade y Broward, desde Pompano Beach hasta Homestead, y ofrece servicios de atención primaria, diagnóstico, farmacia, especialidades médicas y transporte de pacientes

También se ha sumado Miami Medical Team Foundation, presidida por el cirujano ortopédico Manuel Alzugaray. La organización, registrada en Florida desde 1989, ha participado durante décadas en misiones médicas y humanitarias en América Latina y otros países afectados por desastres o crisis.

Alfonso sugirió que una eventual operación de emergencia podría incluir hospitales de campaña y buques hospital estadounidenses como el USNS Comfort, en el cual colaboró después del terremoto de Haití de 2010. “Estos barcos tienen salas para quemados y pacientes con afecciones respiratorias, ambulancias y helicópteros”, explicó.

La segunda fase del proyecto prevé evaluar las instalaciones sanitarias, reconstruir hospitales y establecer un sistema privado para quienes puedan pagarlo, junto con una atención subvencionada por un futuro Gobierno para los sectores vulnerables.