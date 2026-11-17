El récord de homologaciones de títulos extranjeros en España ha disparado las solicitudes para el examen de especialidad médica de 2027, en el que Colombia y Ecuador aportan casi 4.000 candidatos más que el año anterior

Madrid/Por primera vez desde que existe el examen de Médico Interno Residente (MIR) en España, los aspirantes extranjeros superan en número a los nacionales. La convocatoria de 2027 ha registrado 24.142 solicitudes, de las que 12.569 corresponden a médicos de otros países, frente a 11.573 de nacionalidad española. El vuelco, que refleja el creciente peso de los profesionales latinoamericanos, tiene también presencia cubana: 614 médicos de la Isla han solicitado participar en la prueba.

Según los datos provisionales publicados por el Ministerio de Sanidad el pasado viernes, los extranjeros representan el 52,1% de las solicitudes, una proporción que contrasta con la de hace apenas un año, cuando los españoles suponían alrededor del 70% de los aspirantes admitidos. Y el crecimiento se concentra especialmente en América Latina.

Colombia encabeza la lista de países extranjeros, con 3.265 inscritos, frente a los 1.347 de la convocatoria anterior. Ecuador registra 2.597, casi cuatro veces más que los 670 del año pasado. Entre ambos países suman 3.845 candidatos adicionales. Detrás aparecen Perú, con 1.057 aspirantes; Venezuela, con 917; Bolivia, con 832, y Cuba, con 614. La cifra cubana, de hecho, casi se ha cuadruplicado desde 2023, cuando se contabilizaron 172 candidatos.

El dato no significa, sin embargo, que todos estos profesionales tengan las mismas condiciones para conseguir una plaza. De hecho, el sistema distingue entre los extranjeros que ya tienen una situación administrativa que les permite competir sin restricciones y aquellos que están sujetos al cupo reservado a extracomunitarios.

En 2025, el Ministerio de Universidades resolvió favorablemente más de 30.000 expedientes de médicos extracomunitarios

Detrás del aumento está, en buena medida, la aceleración de los procedimientos de homologación de títulos universitarios extranjeros. En 2025, el Ministerio de Universidades resolvió favorablemente más de 30.000 expedientes de médicos extracomunitarios, una cifra extraordinaria en comparación con el ritmo de años anteriores.

La homologación es el procedimiento por el que España reconoce que un título obtenido en otro país reúne los requisitos académicos necesarios para ejercer una profesión regulada. En el caso de Medicina, permite al profesional extranjero ejercer como médico en España, pero no le concede automáticamente una especialidad.

Para obtenerla, quienes no tienen reconocida una especialización deben superar el MIR, la prueba estatal que da acceso a la formación sanitaria especializada en hospitales y centros de salud españoles. Durante varios años, el retraso en la tramitación de los expedientes había mantenido a numerosos médicos extranjeros a la espera de poder incorporarse plenamente al mercado laboral.

El incremento de las resoluciones ha liberado una bolsa importante de profesionales que ahora pueden optar a la convocatoria. No se trata, por tanto, de que hayan llegado de repente miles de médicos nuevos a España, sino también de que muchos titulados que ya estaban en el país o que esperaban desde sus lugares de origen han conseguido completar el trámite administrativo que necesitaban.

El reconocimiento del título tampoco garantiza una plaza MIR. Los candidatos deben superar el examen y elegir entre las especialidades y destinos disponibles, en función de su número de orden y de las plazas ofertadas.

Para la convocatoria de 2027, se han ofertado 9.676 plazas de Medicina. De ellas, 968 están reservadas para aspirantes extracomunitarios sujetos al cupo del 10%

Para la convocatoria de 2027, se han ofertado 9.676 plazas de Medicina. De ellas, 968 están reservadas para aspirantes extracomunitarios sujetos al cupo del 10%.

Según los datos difundidos por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, 7.363 de los solicitantes están sujetos a ese límite, frente a 16.779 que pueden competir fuera del cupo. La diferencia es determinante: mientras los candidatos que no están sujetos a la reserva tienen una ratio de 1,93 aspirantes por plaza, entre los beneficiados por el cupo la proporción se eleva a 7,61.

A la vez, la nacionalidad extranjera no implica necesariamente estar sujeto a esa restricción. Los ciudadanos comunitarios y los extracomunitarios que cuentan con determinadas situaciones de residencia en España pueden concurrir en igualdad de condiciones con los españoles. En cambio, quienes llegan desde países ajenos a la Unión Europea sin una situación administrativa que les permita quedar fuera del cupo deben competir por las plazas reservadas.

El cambio ha alimentado una polémica que va más allá de la competencia por las plazas MIR. Las críticas apuntan, entre otras cuestiones, a las diferencias entre los planes de estudio españoles y los de algunos países latinoamericanos, tanto en la distribución de la formación teórica y práctica como en los sistemas de créditos académicos. Los representantes de las facultades de Medicina españolas han defendido que esas diferencias deben tenerse en cuenta para asegurar que la formación recibida sea equiparable.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha expresado su preocupación por la rapidez y los criterios del procedimiento. Entre sus propuestas figura introducir un Examen Clínico Objetivo Estructurado (Ecoe), una prueba práctica que permita comprobar las competencias de los médicos extranjeros antes de reconocer sus títulos. También reclama una mayor participación de los colegios profesionales en las evaluaciones.

Desde el Ministerio de Sanidad, sin embargo, se ha descartado que el aumento de aspirantes vaya a provocar por sí mismo problemas en el examen. El director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, ha señalado que el principal riesgo no está tanto en el MIR como en que la disponibilidad de médicos con títulos homologados favorezca su contratación sin una especialidad reconocida, especialmente en servicios que sufren dificultades para cubrir sus vacantes.

El debate pone de manifiesto una contradicción del sistema sanitario español: mientras necesita profesionales para cubrir sus déficits de personal, también debe garantizar que los procedimientos de reconocimiento de títulos y de acceso a la especialización mantienen las mismas exigencias de calidad.

Para los médicos cubanos y latinoamericanos que buscan desarrollar su carrera en España, el aumento de las homologaciones supone una oportunidad que durante años estuvo condicionada por la lentitud burocrática. Para los aspirantes españoles, en cambio, el récord de solicitudes plantea un escenario de mayor competencia por unas plazas que siguen siendo limitadas.