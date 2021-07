Reabierto en Mallorca el caso Meliá por "indefensión" del Estado cubano

La Justicia mallorquina ha anulado la apelación de la familia Sánchez-Hill en el caso Meliá al considerar que el Estado cubano ha sufrido indefensión al no serle notificada la demanda, revela el medio español Vozpópuli.

A mediados de junio, el juzgado de Palma (España) que lleva la causa anuló el archivo de la causa, que se cerró por presunta falta de jurisdicción para juzgar un caso que atañe a un Estado soberano. Admitía así el recurso de los herederos de los terrenos en los que se ubican los hoteles Paradisus Rio de Oro y Sol Río y Luna Mares y que exigen a la hotelera española una compensación por enriquecerse con sus propiedades, expropiadas sin indemnizar.

La compañía Meliá Hotels solicitó entonces un justificante que acreditase el traslado de la demanda al Estado cubano y la empresa de los militares que gestiona los negocios de la mallorquina, Gaviota. El Ministerio de Exteriores del Gobierno de España respondió al juzgado que no había emplazado la demanda al considerar que era competencia del Ministerio de Justicia. El resultado fue que nadie lo hizo.

Al no haberle sido aún notificada, la Justicia considera que no tuvo oportunidad de manifestar si se personaba o no, por lo que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva

Los Sánchez Hill presentaron entonces un incidente de nulidad al ver que no se cumplen las garantías procesales. Tanto la jueza como la Fiscalía coinciden en esto, por lo que quedan anuladas todas las actuaciones posteriores al 28 de abril, cuando la titular del juzgado de instrucción declaró en rebeldía al Estado cubano por no responder a la demanda.

Al no haberle sido aún notificada, la Justicia considera que no tuvo oportunidad de manifestar si se personaba o no, por lo que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Según la Fiscalía, "no consta en los archivos del Ministerio de Justicia que haya tenido entrada ninguna solicitud de cooperación jurídica internacional" relacionada con el caso, por lo que apoyan la nulidad de cualquier hecho posterior a mayo.

Ahora, cuando la demanda llegue a Cuba, el Estado deberá decidir si interviene o ignora. Esto supone que el proceso vuelve a empezar y puede ocurrir (o no) lo mismo.

El caso lleva dos años de enredos y responde a la reclamación de los Sánchez Hill, herederos a través de la empresa Central Santa Lucía, de los terrenos en que el grupo Meliá explota dos hoteles en Playa Esmeralda.

El caso lleva dos años de enredos y responde a la reclamación de los Sánchez Hill, herederos a través de la empresa Central Santa Lucía, de los terrenos en que el grupo Meliá explota dos hoteles en Playa Esmeralda

La demanda fue presentada en los tribunales españoles después de que el Gobierno de Donald Trump activara los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, aunque no se ampara en esta norma, que no permite reclamar fuera de territorio estadounidense.

Los Sánchez-Hill han decidido presentar este pleito en España, donde la hotelera tiene su sede, pero el proceso está siendo complejo porque implica a un tercero, Cuba, con las consecuencias que conlleva en el derecho demandar a un Estado.

Meliá administra 40 hoteles en Cuba, aunque el pasado diciembre renunció a la gestión de tres de ellos por las "escasas oportunidades comerciales" de los centros turísticos y "los problemas operacionales confrontados a lo largo de los últimos años".

Sin embargo, se encuentra inmerso en la inauguración del Meliá Trinidad, que en abril se encontraba al 98% de ejecución de sus obras.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.