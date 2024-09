México excluye al rey de España de la investidura de Sheinbaum por no pedir disculpas por la Conquista

El Gobierno español anuncia que no enviará representantes oficiales a la ceremonia

Ciudad de México/El rey de España, Felipe VI, fue excluido de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, por “no responder de forma directa” a la carta que envió en 2019 el mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador, en que exigía que el país europeo pidiera disculpas por los “agravios” cometidos durante la Conquista de América.

En el documento –que se filtró a los medios de comunicación–, López Obrador reclamaba a Felipe VI la realización de una ceremonia en la que “expresara de manera pública y oficial” que España reconocía haber cometido desmanes contra los primeros pobladores americanos.

“Dicha misiva no mereció respuesta alguna de forma directa, como hubiera correspondido a la mejor práctica diplomática de las relaciones bilaterales”, señaló Sheinbaum a través de un comunicado. La presidenta electa alega que la “grandeza cultural de México” está en “el reconocimiento de los pueblos indígenas”, que considera irrespetado por el rey.

Este martes, Sheinbaum confirmó que sólo se invitó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Sin embargo, hace un par de días sostuvo una llamada con el mandatario en que conversó sobre la exclusión del rey, pero no ofreció más detalles.

El Gobierno español, por su parte, calificó de “inaceptable” la exclusión de Felipe VI, por lo que anunció que no enviaría ningún representante a la ceremonia de investidura. España “ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel”, informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Sheinbaum insistió en la legitimidad de la petición de México a España. Pese a la polémica, dijo que ambos países “comparten una sólida relación de amistad, con importantes vínculos económicos, turísticos y culturales”. La presidenta electa recordó que su país “fue un aliado solidario y un destino generoso para muchos españoles republicanos” tras la Guerra Civil española.

López Obrador había adelantado tras el triunfo de Sheinbaum que como nueva presidenta tendría la oportunidad de retomar con España las relaciones bilaterales que él puso en “pausa” en el año 2022 al considerar que no existía “respeto” por parte de España.

El Gobierno español ofreció en marzo de 2019 una posición ante los señalamientos del Gobierno de México al señalar que “la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”.

En un comunicado en ese entonces subrayó: “Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres, con una herencia común y una proyección extraordinaria”.

La insistencia por que España pida disculpas por los hechos que ocurrieron durante la Conquista llevaron en 2021 a una respuesta del ex presidente español José María Aznar. “No voy a engrosar las filas de los que piden perdón, no lo voy a hacer, lo diga quien lo diga. Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creaciones históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón”, señaló.

Aznar recordó al presidente mexicano que sus apellidos tienen origen español. “Ahora dice usted que España tiene que pedir perdón. Y ¿usted cómo se llama? Dígame como se llama. Me llamo Andrés Manuel López Obrador”.

Felipe VI asistió a la toma de posesión de López Obrador en 2018, de Enrique Peña Nieto en 2012 y de Felipe Calderón en 2006.