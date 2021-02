Renace la esperanza para los cubanos en la frontera sur de EE UU

El anuncio del Gobierno de Joe Biden de reabrir los casos de los solicitantes de asilo devueltos a México a partir del 19 de febrero ha renovado la esperanza de muchos cubanos que permanecen en la frontera sur de EE UU a la expectativa de poder acceder a una corte de inmigración.

"En casi dos años, es la única noticia positiva que hemos tenido", dice a 14ymedio el holguinero Luis Hechavarría, que está estancado en Ciudad Juárez, Chihuahua. "En la era de Trump todas las noticias eran negativas; todas las órdenes ejecutivas que salían eran para dificultarnos el proceso y dejarnos acá en México, pero ahora se abre un nuevo camino para nosotros".

Hechavarría no deja de albergar algunas dudas y recuerda que hay mucha desesperación entre los cubanos desde enero pasado. "Han querido pasar a la fuerza hasta suelo estadounidense y así no sirve. La violación de la seguridad nacional de un país como Estados Unidos es un delito grave y no quieroi sumar cargos federales en mi contra".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE UU informó este jueves de que reabrirá los casos de asilo como parte de un programa "para restaurar el procesamiento seguro y ordenado" de los inmigrantes que permanecen en la frontera sur bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) conocido como Permanezca en México, instaurado mediante un acuerdo entre Donald Trump y su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"Muchas de esas personas prefieren no volver a presentarse en la frontera para no ser deportadas", asegura. Muchos como él no pueden pagar por una asesoría legal ni tampoco tienen conocimientos suficientes para defender sus casos

El DHS estima que unas 25.000 personas tienen casos activos, como sucede con Hechavarría, quien solo ha podido asistir una sola vez a la Corte. "He conocido personas que han tenido que asistir hasta en cuatro ocasiones, es lamentable y muy estresante esta situación".

"Muchas de esas personas prefieren no volver a presentarse en la frontera para no ser deportadas", asegura. Muchos como él no pueden pagar por una asesoría legal ni tampoco tienen conocimientos suficientes para defender sus casos. Contratar un abogado de inmigración, afirma, cuesta entre 6.000 y 8.000 dólares y "ese servicio no te garantiza una resolución favorable".

Desde que llegó la pandemia a Estados Unidos, las cortes han suspendido sus audiencias en varias ocasiones. "Hace meses no funcionan y la nueva Administración las suspendió por completo".

Ante este panorama y la incertidumbre de ser deportados hacia la Isla, algunos cubanos a lo largo de la frontera han decidido no presentarse ante un juez de inmigración y han optado por solicitar la residencia en México, cuenta el holguinero.

La violencia e inseguridad social en la parte mexicana mantiene en alerta a Hechavarría por el gran número de asesinatos, pero confiesa que la gente ha acogido muy bien a los cubanos. "Nosotros nos comportamos bien y solo trabajamos. Si anduviéramos en malos pasos habría más muertos, pero desde que estoy acá solo he escuchado dos asesinatos en nuestra comunidad".

Hechavarría que lleva año y medio trabajando en un restaurante, salió de Cuba hacia Guyana en 2018. "Tengo una hija y me vi con 27 años y sin nada en las manos, sin un futuro que darle. En mí permanece siempre el dolor de ese último abrazo y ese último beso", rememora. "Pero bueno, ya sabes, uno se hace de piedra".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.