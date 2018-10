Los migrantes hondureños se preparan en Tapachula para seguir hacia EE UU

(EFE).- La ciudad mexicana de Tapachula recibió el domingo con comercios cerrados a miles de migrantes hondureños que llegaron de la frontera con Guatemala en su camino rumbo a Estados Unidos.

Los viajeros entraron en la ciudad tras una larga jornada de unas siete horas en las que recorrieron los 40 kilómetros que separan a Tapachula de Ciudad Hidalgo, en la frontera con la guatemalteca Tecún Umán.

Durante su recorrido hasta parar en el parque central de Tapachula, pudo observarse comercios cerrados y a personas y organismos civiles que les acercaron agua y alimento a los migrantes de Honduras.

Fuentes de los organizadores de la caravana confirmaron a Efe que los migrantes pasarían la noche en Tapachula para salir a las 4:00 horas (9:00 GMT) con destino a Huixtán, Chiapas, para marchar poco a poco al estado de Oaxaca en los próximos días.

En el parque central de Tapachula, los hondureños tomaron una zona rodeada de árboles para descansar, mientras que otros más se aposentaron bajo unos portales en el mismo lugar.

En Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó al gobierno del estado protección para la caravana de migrantes hondureños

"Nada de mal trato a los migrantes centroamericanos", dijo López Obrador en un mensaje al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y al gobernador electo, Rutio Escandón.

Durante su recorrido entre Ciudad Hidalgo y Tapachula, los migrantes fueron vigilados en todo momento por agentes de la Policía Federal de México y por personal de migración, que les pidió regularizar su estadía en este país.

El delegado del Instituto de Migración, Francisco Echavarria, dirigió un mensaje a los caminantes para que regularicen su estadía en México y les reiteró que este país les ofrece la posibilidad de solicitar la condición de refugiados.

"No pueden continuar en territorio mexicano de manera irregular", señaló Echavarría a los migrantes al pedirles que respeten los canales legales para regular su estancia y ofrecerles un sitio en los albergues que el gobierno ha establecido para esta ocasión.

La caravana migrante, con unas 5.500 personas, salió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras, con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

El Gobierno de México confirmó que ha recibido 1.028 peticiones de refugio de los migrantes que llegaron hace tres días a su frontera sur, informó ayer la Secretaría de Gobernación.

De este universo de peticiones, 343 fueron atendidas el pasado viernes, 339 se recibieron el sábado y este domingo se dio curso a 346 solicitudes de migrantes, que fueron llevados a un albergue, señaló Gobernación en un comunicado.

En la atención a los migrantes de la caravana, se ha estado "privilegiando en todo momento el derecho humano que tiene cualquier persona de recibir protección del Estado mexicano", apuntó el Gobierno.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno está haciendo "todos los esfuerzos posibles" para evitar que "la avalancha de extranjeros ilegales" crucen la frontera con México, y les advirtió que, de llegar, las autoridades estadounidenses no aceptarán su entrada.

"Las personas deben solicitar asilo en México primero, y si no lo hacen, EE UU los rechazará. ¡Los tribunales están pidiendo a EE UU que haga cosas que no son factibles!", afirmó el mandatario a través de su cuenta de Twitter en alusión a la caravana de inmigrantes que hace días partió de Honduras hacia territorio estadounidense.

"Las caravanas son una desgracia para el Partido Demócrata. ¡Cambien las leyes de inmigración AHORA!", agregó en otro tuit.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, advirtió en un comunicado posterior que "Estados Unidos sigue de cerca la caravana de migrantes", y que muchos de ellos, en su "peligroso" viaje, están violando la soberanía de los países, sus leyes y sus procedimientos.

"Como el presidente Trump ha declarado, de conformidad con la ley de EE UU, no permitiremos que los inmigrantes ilegales entren o permanezcan en Estados Unidos", aseveró.

Full efforts are being made to stop the onslaught of illegal aliens from crossing our Souther Border. People have to apply for asylum in Mexico first, and if they fail to do that, the U.S. will turn them away. The courts are asking the U.S. to do things that are not doable!