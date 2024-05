Se agrava la crisis entre Argentina y España por las palabras de Milei sobre "la mujer corrupta" de Sánchez

Madrid/En respuesta a la "gravedad" de las declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, contra su homólogo Pedro Sánchez en las que involucró a su esposa a la que tildó de "corrupta", el gobierno español llamó a consultas sine die a su embajadora en Argentina, anunció este domingo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Durante su visita a Madrid, Milei primero arremetió contra el socialismo "maldito y cancerígeno" que "invita a la muerte" y sin mencionarla por su nombre llamó “calaña” y "corrupta" a Begoña Gómez, la mujer de Sánchez. Por lo que el gobierno español, a través de su Cancillería, le ha exigido disculparse públicamente. “Ha llevado las relaciones entre España y Argentina al momento más grave en nuestra historia reciente”, sentenció Albares.

Durante su intervención en un acto organizado por Vox, Milei embistió a la izquierda política acusándola de ser una "calaña de gente atornillada al poder aún cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", en alusión implícita al mandatario español.

El presidente argentino llegó al evento entre gritos de los asistentes que coreaban "libertad, libertad", a los que él correspondió con su conocida frase: "¡viva la libertad, carajo!". Se presentó ante un público enfervorecido como un "humilde divulgador de las ideas de la libertad".

"No importa cómo nos ataquen, por eso os digo, que me importa un rábano lo que opinen los 'zurdos' no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos"

"Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos retroceder un milímetro por los 'zurdos' porque, aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los más débiles, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación", señaló.

Por contra, recordó a los asistentes –29.300 en los tres días que duró el evento, según un conteo de los organizadores–, que "nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie se va a interponer en nuestro camino (...) No importa cómo nos ataquen, por eso os digo, que me importa un rábano lo que opinen los 'zurdos' no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos".

Milei animó a los simpatizantes de Vox a dar la "batalla cultural", que, dijo "es necesaria también desde el punto de vista de un Gobierno, para que las políticas que se implementen sean duraderas, y que en el futuro sea la ciudadanía los que defienden su libertad y no se dejen pisotear por los socialistas", que en su país "tienen hasta el control del fútbol". "Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente: la vida, la libertad y la propiedad", arengó Milei.

La palabras del mandatario argentino calaron hondo en el Gobierno español y unas horas después del evento el ministro de Exteriores realizó una declaración institucional desde La Moncloa para exigir a Milei, que retire sus “gravísimas” palabras y que ofrezca disculpas públicamente a Pedro Sánchez y su mujer por el "ataque frontal a la democracia y a las instituciones" que "rompe con todos los usos diplomáticos" y "las más elementales reglas de la convivencia entre países"

“No tiene precedentes en la historia de las relaciones internacionales (...) En caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad", ha dicho Albares en respuesta a las declaraciones vertidas por el libertario ante la audiencia ultraconservadora.

El canciller español se ha puesto en contacto con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell y relató que durante este le trasladó “que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea", por lo que le adelantó que se pronunciará públicamente al respecto en este sentido.