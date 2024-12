Milei dice que su idea de derecha internacional se realiza con Trump, Bukele y Netanyahu

Roma/El presidente argentino, Javier Milei, aseguró que su idea de una derecha internacional está en marchada formada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente de Salvador, Nayib Bukele y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una entrevista publicada este lunes por el diario italiano Libero.

Milei, que acaba de pasar unos días en Italia donde Meloni le ha concedido la nacionalidad, elogia en la entrevista a Trump que define como un "gran defensor de la libertad y un firme opositor del socialismo, sabe que ese es el enemigo. La suya es una visión intuitiva, sus ideas no provienen de la academia, pero lo que dice contra el socialismo es épico".

Mientras que sobre el empresario Elon Musk, la persona más rica del mundo y a quien Trump ha encargado reformar la administración pública durante su segunda presidencia, señalo que es "el Thomas Edison, el Leonardo da Vinci del mundo contemporáneo. Está a años luz de todos nosotros".

Sobre Meloni aseguró que "tiene valores muy sólidos, una fuerza admirable y se ve obligada a luchar contra un verdadero nido de ideologías woke".

Respecto a su relación con China la definió "muy positiva, pues es un socio comercial que no impone condiciones" y sobre Netanyahu, afirmó que "es un político brillante con una visión muy clara de a lo que se enfrenta. Creo que la defensa de Israel es ante todo una defensa de los valores occidentales. Por eso la izquierda lo ataca: Israel es un bastión de la moral capitalista y de la civilización occidental".

Asimismo, criticó una Unión Europea que aplica "restricciones" lo que "es obviamente es un obstáculo para todos los gobiernos que tienen buenas intenciones" y agrego: " Creo que los países europeos deben sentarse y abordar seriamente el tema, porque no es posible que un grupo de burócratas reunidos en su torre de marfil pueda decidir la vida de millones de ciudadanos."

A la pregunta si tiene miedo por su vida, asegura: "No, no tengo miedo. Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún mayor. Dudo que sean tan estúpidos".