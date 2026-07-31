Miles de migrantes marroquíes entran por la fuerza a la ciudad española de Ceuta

El Ejército se ha desplegado en la frontera para tratar de frenar una crisis que es, sobre todo, diplomática

Ceuta (España)/Cientos de personas protagonizaron en la madrugada de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia las ciudades norteafricanas españolas de Ceuta y Melilla. La llegada de personas a las cercanías de la frontera con Ceuta no cesó durante toda la noche, con grupos procedentes de distintos puntos de Marruecos, después de una tensa jornada este jueves en la que decenas de miles de personas cruzaron la frontera con la pasividad de la policía marroquí, desencadenando una crisis que ha llevado al cierre de la frontera y a desplegar al Ejército español en las dos ciudades autónomas.

Mientras los efectivos de seguridad despejan las inmediaciones de la frontera ceutí, oleadas de jóvenes han burlado durante la madrugada los controles que bloquean el acceso por carretera instalados a un kilómetro de la verja.

"Hemos despejado la zona más próxima a la frontera. Seguiremos avanzando para despejar todo esta noche", aseguraba una fuente policial.

"Hemos despejado la zona más próxima a la frontera. Seguiremos avanzando para despejar todo esta noche", aseguraba una fuente policial

Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona. Los efectivos marroquíes replegaron inicialmente a los migrantes hacia su de la frontera, pero los grupos regresaron poco después con un número mayor de personas y comenzaron a lanzar pierdas contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.

Las autoridades marroquíes han endurecido los controles en las últimas horas para bajar la presión sobre la frontera, pero miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han refugiado en las colinas próximas y han llegado a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad. Tras los enfrentamientos podían verse al menos seis vehículos quemados y numerosas piedras esparcidas por la carretera principal hacia la frontera. Resultado de estos brotes puntuales de violencia ha sido el incendio de un autobús a unos cientos de metros del paso fronterizo, cuyas causas se desconocen, y que no ha dejado víctimas.

En el mar, las fuerzas auxiliares marroquíes no han impedido el flujo permanente de personas hacia el espigón de Ceuta bordeando la costa, uno de los últimos escollos para pisar territorio español. Varias personas que volvieron a la ciudad tras intentar sin éxito llegar a nado a Ceuta aseguraron haber visto a personas ahogadas, aunque este extremo no ha podido ser verificado por EFE. Tampoco ha habido un balance oficial sobre posibles heridos o daños materiales derivados de los enfrentamientos.

Además, cerca del punto fronterizo de Beni Nsar en Nador se produjeron también violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de jóvenes, entre ellos muchos menores, que trataron de acceder a la ciudad española de Melilla tanto a través de la valla fronteriza como del puerto, alertó la sección de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). La AMDH señaló que las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad y que las persecuciones derivaron en enfrentamientos.

En el mar, las fuerzas auxiliares marroquíes no han impedido el flujo permanente de personas hacia el espigón de Ceuta bordeando la costa, uno de los últimos escollos para pisar territorio español

Según la organización, varios miembros de las fuerzas auxiliares y algunos jóvenes resultaron heridos, mientras que un gran número de personas fue detenido. También indicó que dos vehículos de las autoridades locales y otro utilizado para trasladar a los detenidos fueron incendiados, y que varias decenas de jóvenes lograron acceder a Melilla. El problema ha alcanzado también a Melilla, el otro enclave español en el norte de África. La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en la ciudad, permanece cerrada por los intentos de entrada irregular de migrantes.

El centro de Fnideq (Castillejos) está tomado por jóvenes que han intentado cruzar a Ceuta o aspiran a hacerlo en las próximas horas. Pasada la medianoche, muchos de ellos se apuraban para comprar flotadores en la antigua medina, dispuestos a lanzarse al mar cuanto antes, amparados por el calor y una densa niebla. La ciudad está colapsada, los restaurantes y cafés han cerrado antes de su horario habitual por temor a disturbios y desplazarse en coche es prácticamente imposible por los monumentales atascos provocados por el caos y los cortes de tráfico. En la carretera y avenidas cercanas al paso fronterizo se ve a numerosas personas durmiendo en la calle o sobre el césped.

Aunque Rabat ha puesto en marcha este jueves controles en las estaciones de transportes públicos y en las carreteras para evitar el aumento del flujo de personas hacia Tánger, Castillejos y otras localidades del norte del país, son todavía muchos los jóvenes que intentan llegar incluso andando decenas de kilómetros entre los bosques. Una posibilidad que no amedrenta a Hadiya, que llegó este jueves a Castillejos acompañada de sus hijas porque vio "en el teléfono un aviso de que España abría la frontera para entrar sin papeles", asegura. El rumor se ha extendido como la pólvora y ha alimentado la movilización. "¿Es verdad que han abierto la frontera y se puede pasar sin papeles a España?" preguntaba este jueves un joven marroquí que corría junto a un grupo de amigos para llegar a Ceuta.

Este intento masivo de entrada en Ceuta ha coincidido con la celebración en Marruecos del 27 aniversario de la entronización del rey Mohamed VI, que este jueves ofreció una recepción oficial en M'diq (Rincón), a unos 20 kilómetros de Castillejos, y que en su discurso a la nación, el miércoles, no hizo mención alguna a la situación.

Rabat y Madrid han adelantado que los migrantes que han entrado en territorio español de forma irregular serán devueltos a Marruecos, pero tampoco este anuncio ha aliviado la tensión. Miles de ellos han empezado a regresar voluntariamente a primera hora

Rabat y Madrid han adelantado que los migrantes que han entrado en territorio español de forma irregular serán devueltos a Marruecos, pero tampoco este anuncio ha aliviado la tensión. Miles de ellos han empezado a regresar voluntariamente a primera hora.

Marruecos ha incrementado la seguridad sobre la frontera de Ceuta, lo que no ha impedido que miles de personas se resistan a abandonar la zona y crucen por la costa al enclave español en medio de esporádicos brotes de violencia, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha dejado al menos 18 muertos. Aunque Marruecos no ha dado cifras oficiales sobre llegadas, rescates o fallecidos en el mar–las 24 víctimas mortales corresponden a datos de la administración española–, aunque medios locales especulan que esta crisis puede superar a la de 2021, cuando 10.000 inmigrantes llegaron a Ceuta en un contexto de tensión diplomática entre Madrid y Rabat.

La crisis comenzó a principios de semana, unos días después de que España avanzara hacia el reconocimiento de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española, y una semana después de la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a Argelia, un país con el que Rabat no mantiene relaciones en 2021 con tensiones alimentadas por graves diferencias sobre el Sahara.