Miles de personas se movilizan en Hamburgo a favor de un cambio de régimen en Irán

En Londres, unos 5.000 manifestantes proiraníes se congregan, en medio de un gran cerco policial

Berlín/Varias miles de personas se manifestaron este domingo en Hamburgo, en el norte de Alemania, a favor de un cambio de régimen en Irán y en señal de apoyo a la oposición iraní y a Reza Palevi, el heredero del sha depuesto en 1979 por la Revolución Islámica.

Aunque medios locales, como el Hamburger Morgenpost, indicaron que la manifestación convocada por los partidarios del regreso de la monarquía en Irán reunió a miles de personas, la Policía de la ciudad dijo a EFE que hubo 1.900 manifestantes.

“La manifestación fue completamente pacífica”, precisaron fuentes policiales consultadas por EFE.

El pasado febrero, coincidiendo con la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), una manifestación de la oposición iraní en la que participó Palevi reunió a decenas de miles de personas en la capital del estado federado de Baviera, al sur de Alemania, según la Policía.

En Hamburgo, el sábado, otra convocada por el Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), representante de otra corriente opositora iraní, reivindicó haber movilizado a miles de personas.

“La solución para Irán no es ni una guerra exterior ni la política de apaciguamiento, sino el derrocamiento del régimen”

“La solución para Irán no es ni una guerra exterior ni la política de apaciguamiento, sino el derrocamiento del régimen por parte del pueblo iraní y la resistencia organizada”, según explicó el CNRI sobre el mensaje de esta otra manifestación.

A la par, pero en Londres, unos miles de manifestantes a favor del régimen iraní se congregaron también este domingo para celebrar la tradicional marcha anual del día de Al-Quds en plena escalada bélica en Oriente Medio, pese a la prohibición del Gobierno británico y la gran presencia policial.

A orillas del río Támesis, en el Albert Embankment, los asistentes a la marcha (unos 5.000, según indicaron a EFE fuentes policiales) organizada por la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC) portaron pancartas con la cara del fallecido ayatolá iraní Alí Jameneí, y de su hijo y nuevo líder supremo de la república islámica, Mojtaba Jameneí, junto a la frase: “Elige el lado bueno de la historia”.

Justo al otro lado del río, y divididos por un enorme cordón policial de agentes, camiones y hasta barcos, tuvo lugar al mismo tiempo la contraprotesta organizada por el grupo proisraelí Stop The Hate, de apenas un centenar de personas, donde podían leerse carteles como “Hamás terrorista”, junto a banderas de Israel, Estados Unidos o las imperiales de Irán, con el león en el centro.

Tuvo lugar al mismo tiempo la contraprotesta organizada por el grupo proisraelí Stop The Hate

La Policía Metropolitana de Londres cerró el tráfico uno de los puentes aledaños para evitar el choque de ambas concentraciones, que transcurrieron con relativa normalidad y tan solo se efectuaron tres arrestos: uno por “mostrar apoyo a una organización prohibida, otra por conducción temeraria y otra por comportamiento amenazante y abusivo”, indicaron las autoridades en X.

A la llegada al lugar de encuentro, los agentes revisaron casi de manera individual a cada manifestante y EFE pudo constatar en el lugar cómo uno de los manifestantes fue interrogado por portar un cartel en el que se podía leer la palabra “Hezbolá”, la milicia chií libanesa, considerado como una organización terrorista en el Reino Unido.

Entre los manifestantes abundaban las kufiyas y las banderas palestinas, mezcladas con enseñas de la república islámica, del Líbano u otras con la cara del presidente estadounidense, Donald Trump, junto a la frase: “Se busca por asesinato”.