Más de 1,6 millones de venezolanos viven en Colombia, según las autoridades

(EFE).- Más de 1,6 millones de venezolanos viven en Colombia, de los cuales 719.189 están de forma regular en el país y 911.714 son irregulares, informó este martes Migración Colombia en un informe que tiene corte al 31 de octubre.



De los 1.630.903 venezolanos que hay en Colombia, un total de 327.635 (20%) están radicados en Bogotá; 93.140 en Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico; 92.864 en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo entre ambos países, y 78.622 en Medellín, Antioquia (noroeste).

Por departamentos, el que más personas ha recibido es Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, con 183.215, seguido del Atlántico con 156.346, el caribeño de La Guajira con 155.689 y Antioquia con 136.829.



Para presentar la cifra, Migración Colombia cruzó los registros administrativos del Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE), del Permiso Especial de Permanencia (PEP), las entradas migratorias y el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV).



"La información registrada corresponde a lo manifestado voluntariamente por los venezolanos en los sistemas dispuestos y a la recolección generada de las verificaciones migratorias desarrolladas por Migración Colombia", añadió la entidad.



El pasado 10 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro afirmó que las autoridades del Gobierno colombiano "exageran las cifras" de migrantes venezolanos en ese país con el objeto de solicitar recursos y "robar al mundo".



"Exageran las cifras, el Gobierno de Colombia para robar al mundo, para pedir plata (dinero)", dijo Maduro en un acto de Gobierno.



La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) indicaron a mediados de noviembre que se requieren 1.350 millones de dólares para atender las necesidades humanitarias de los refugiados y migrantes venezolanos.

El 15 de noviembre, la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) alertó de que unos 400.000 niños venezolanos no van a la escuela en Brasil, Colombia y Ecuador y el 48% no lo hace porque las aulas de las poblaciones de acogida están superpobladas.



Según una encuesta que el NRC llevó a cabo en 2018 en zonas fronterizas de los tres países y su experiencia en el terreno, en Colombia por ejemplo, el 58% de los niños venezolanos en edad escolar no asistían a la escuela ni estaban inscritos.

