El ministro de Defensa israelí amenaza con destruir la ciudad de Gaza si no hay un acuerdo

Jerusalén/El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este viernes con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego.

"Ayer aprobamos los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel para derrotar a Hamás en Gaza, con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras", dijo Katz en un mensaje en X. En ciudad de Gaza hay alrededor de un millón de palestinos, entre ellos niños enfermos.

Y sobre la posible negativa de Hamás de acatar un acuerdo favorable a Israel (que aún no ha respondido a la última propuesta), Katz advirtió que "si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será".

Tanto la urbe sureña de Rafah como la de Beit Hanoun han sido vaciadas de población y destruidas mediante bombardeos

Tanto la urbe sureña de Rafah como la de Beit Hanoun (al norte de ciudad de Gaza) han sido vaciadas de población y destruidas mediante bombardeos, explosiones, demoliciones sistemáticas y el uso de excavadoras.

Katz insistió también en que "pronto las puertas del infierno se abrirán" sobre Hamás en Gaza "hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, la principal de las cuales es la liberación de todos los rehenes y su desarme".

Ayer, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que iba a dar luz verde tanto a la toma de la ciudad de Gaza, como a reanudar las negociaciones con Hamás para devolver a todos los rehenes.

Algunos familiares de los aún 50 cautivos van a protestar esta tarde frente a la residencia del mandatario en Jerusalén, ya que le exigen aceptar el acuerdo sobre la mesa y dejarse de negociaciones.

La operación a gran escala contra la ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días. El Ejército israelí ha comenzado a contactar al personal médico y a las organizaciones internacionales en el norte de la Franja para que se desplacen al sur, además de haber emitido 60.000 ordenes de alistamiento a reservistas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó este jueves el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua.

"Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza para aprobar los planes"

"Estamos en la fase de toma de decisiones. Llegué hoy a la División de Gaza (del Ejército israelí) para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa de Israel nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás", dijo en un comunicado en video emitido por su oficina,

"Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel", añadió. "Estos dos objetivos –derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes– van de la mano".

Netanyahu ordenó el miércoles "acortar" el plazo de preparación previo a la invasión de la ciudad de Gaza, donde se refugia alrededor de un millón de palestinos. Sin embargo, no especificó ninguna fecha.

Según fuentes de Hamás, se han intensificado en los últimos días los ataques y bombardeos en los alrededores de la capital del enclave, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército israelí ha llamado a filas a 60.000 reservistas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa.

Se estima que en el enclave palestino permanecen 50 rehenes, de los cuales 20 siguen con vida. Según cifras de Hamás, que controla la Franja desde hace veinte años, más de 62.000 gazatíes han perdido la vida en la guerra declarada por Israel tras los brutales ataques islamistas del 7 de octubre de 2023.