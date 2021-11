El ministro español de Exteriores apoya la libertad en Cuba y recibe a Yunior García

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este viernes su respaldo a la libertad de expresión y de manifestación en Cuba después de que el Gobierno español facilitara la salida de Yunior García, uno de los promotores de la marcha cívica que pide un cambio político en el país.

Albares ha explicado en la Comisión Mixta de la Unión Europea que Yunior García, con el que ha mantenido un encuentro, recibió un visado del consulado en La Habana que se tramitó "con normalidad". Se trata, según informó el Ejecutivo, de un visado de turista de corta duración y de validez territorial limitada.

En su encuentro con García, el ministro ha manifestado al activista el compromiso de España con las libertades, según ha señalado en Twitter.

En comisión y ante las críticas de Vox, que acusa al Gobierno de "tibieza" y de ponerse del lado de la "dictadura castrista", Albares ha defendido que él ha hablado "muy claro" sobre Cuba: "Libertad de expresión, libertad de manifestación y devolución de las credenciales a los periodistas de Efe", ha señalado.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también expresó este viernes la preocupación del Gobierno ante la situación en Cuba y señaló que su objetivo es ayudar al bienestar de los cubanos y a que se garanticen sus derechos. Por eso se facilitó "documentalmente" la llegada de García a Madrid.

"Libertad de expresión, libertad de manifestación y devolución de las credenciales a los periodistas de Efe"

Yunior García es promotor de la marcha cívica del 15 de noviembre contra el Gobierno cubano y, tras su llegada a España, ha reclamado que se acabe con la idea romántica sobre un país que "es una dictadura" y donde la relación del Gobierno con su pueblo se ha convertido en un "matrimonio fallido".

En una reciente entrevista, el coordinador de la plataforma Archipiélago dijo que su salida de la Isla ha sido "celebrada como una victoria para" el Gobierno cubano, pero lo que realmente ganó fue "el terror que han implantado ellos, hay que preguntarse cuánto tiempo puede ganar ese terror".

El activista relató que acudió a la Embajada española "para solicitar visa" en vistas de que lo detuvieran, y de esa forma tener la opción de salir del país. "Si mi única arma ha sido siempre la palabra, tenía que encontrar la vía de defender esa palabra".

García Aguilera advirtió que estar fuera de la Isla no significa que vaya a renunciar a sus ideas, a sus principios, a sus objetivos pero sí apuntó que fueron momentos que le cambiaron la vida. "Cuando experimentas cosas que solo puedo comparar con el fascismo empieza una rabia dentro de ti que es muy difícil de controlar".

Como propósito se plantea "ser útil" y luego regresar a su país además de trabajar por la liberación de los activistas de Archipiélago que fueron detenidos y sobre los que aún no se sabe su paradero. "Yo no voy a descansar hasta que esas personas no estén libres y seguras". Insiste que, aunque todo el mundo "espera una declaración de Yunior", ahora "lo importante son los que están detenidos dentro de Cuba, a quién no dejan salir de su casa, quién está sin internet, quién no puede hablar".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.