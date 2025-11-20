El ministro de Interior niega que haya negociaciones para un cambio político en Venezuela

Maduro muestra en televisión su plan para defender con "armamento pesado y misiles" la zona.

Caracas/El ministro de Interior de Venezuela y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, negó este jueves que haya negociaciones para un cambio político en su país, y aseguró que "nada puede poner en riesgo" al Gobierno de Nicolás Maduro.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el funcionario tachó de "mentira" que el mandatario venezolano haya ofrecido "que lo dejaran dos años más" en el poder, como afirmó una investigación del New York Times publicada el martes

El también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) insistió en que "absolutamente nada puede poner en riesgo a la revolución bolivariana", nombre con el que el oficialismo denomina al movimiento y proyecto político comenzado por Hugo Chávez tras su llegada a la Presidencia, en 1999, y que hoy encabeza Maduro.

El líder chavista anunció este miércoles un plan para defender con "armamento pesado y misiles" la "gran zona" entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, frente al mar Caribe, en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas cercanas a la nación suramericana, visto por el chavismo como una "amenaza".

El líder chavista anunció este miércoles un plan para defender con "armamento pesado y misiles" la "gran zona" entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira

"Aquí está, el plan integral de defensa de todo el eje Caracas-La Guaira al detalle, calle por calle, comunidad por comunidad, armamento y sistema de arma por sistema de arma", dijo Maduro en un acto transmitido por VTV, mientras mostraba a las cámaras un mapa en el que aparecía delimitada una porción de la zona costera del país frente al Caribe.

También el líder chavista informó que un "parque de armas de los milicianos y milicianas" –como se conoce a los integrantes de la Milicia, componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) conformado por civiles con entrenamiento militar– está "ya instalado" y "funcionando".

En ese sentido, el mandatario aseguró que está en funcionamiento "todo el sistema de fusiles, armamento pesado y misiles", con el fin, dijo, de defender "esta gran zona de Caracas-La Guaira y sus montañas hacia el mar Caribe".

El plan, señaló, "no lo hizo un grupo de expertos", sino las "mentes pensantes del pueblo empoderado" que reside en comunidades entre la capital y esa región costera, donde se ubican el Puerto de La Guaira y el principal terminal aéreo del país, el Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Según el Gobierno, más de ocho millones de personas se inscribieron en la Milicia durante el proceso de alistamiento activado por el gobernante en agosto pasado –cuando comenzó la movilización estadounidense–, a lo que siguieron jornadas de adiestramiento y movilización. En septiembre, se anunciaron las denominadas Unidades Comunales Milicianas en 5.336 zonas del país.

Así, el Gobierno insiste en que las armas "las tiene el pueblo" y que el país está preparado para "cualquier guerra prolongada".

La movilización aérea y naval que desde agosto pasado mantiene EE UU. en el Caribe ha escalado la tensión entre ambos países –sin relaciones diplomáticas desde 2019–, pues mientras Washington defiende el despliegue como parte de una operación contra el narcotráfico, Caracas denuncia una "amenaza" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Así, el Gobierno insiste en que las armas "las tiene el pueblo" y que el país está preparado para "cualquier guerra prolongada"

Este lunes, Maduro aseguró que atacar "militarmente" a Venezuela sería "el fin político" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero se mostró dispuesto a hablar con él "face to face" (cara a cara).

Trump declaró el domingo que "podría haber discusiones" con Maduro, "porque Venezuela quiere hablar", mientras que el viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Según la investigación publicada el martes por el New York Times, la Casa Blanca habría rechazado una propuesta del presidente venezolano de dimitir tras un periodo de dos años, en el marco de negociaciones extraoficiales que habrían sido autorizadas por el mandatario de EE UU, Donald Trump, para explorar soluciones a la crisis en Venezuela.

El New York Times asegura que Trump dio "su visto bueno" a los planes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un "campo de batalla para acciones futuras" y que rehabilitaron comunicación extraoficial con Maduro.

El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato y que conocieron que integrantes del Gobierno de Maduro supuestamente ofrecieron a la Administración de Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.