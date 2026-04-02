La misión Artemis II ya está en órbita terrestre y va camino a la Luna

El cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la misión Artemis II durante su despegue, este 1 de abril de 2026, en Cabo Cañaveral (EE UU)

La tripulación superó fallos en el sistema de comunicaciones, un sensor térmico y el inodoro de la nave, que fueron resueltos sin afectar el plan de vuelo

Madrid/La misión Artemis II de la NASA alcanzó ayer miércoles la órbita de la Tierra cerca de 10 minutos después de despegar desde Florida (EE UU) para comenzar su viaje de 10 días que le llevará alrededor de la Luna, lo que ocurre por primera vez en más de 50 años.

Los cuatro astronautas de la tripulación primero orbitarán cerca de 24 horas alrededor de la Tierra para probar los sistemas y decidir si continúan el camino hacia la Luna, lo que tomaría otros cuatro días de viaje, según ha explicado la NASA.

De tener éxito, los tripulantes llegarán al lado más oculto de la Luna el próximo lunes, 6 de abril, cuando observarán más que ningún otro ser humano gracias a la posición del Sol, que iluminará el satélite natural.

Los viajeros también alcanzarán el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400.000 kilómetros.

Los viajeros también alcanzarán el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400.000 kilómetros

La tripulación la conforman el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quienes se despertaron cerca de las 9:25 (13:25 GMT).

Bajo condiciones meteorológicas favorables, los cuatro tripulantes de Artemis II, que no alunizará, despegaron unos 11 minutos después de lo previsto a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy.

Al cabo de los primeros ocho minutos y medio, considerados los más críticos, según explicó con antelación a EFE el ingeniero español Carlos García-Galán, director de Moon Base de la NASA, el cohete Space Launch System (SLS) funcionó correctamente y colocó a los astronautas en la órbita correcta a bordo de la cápsula Orión.

“Hasta este momento, hemos tenido un lanzamiento exitoso desde la plataforma”, expresó uno de los funcionarios espaciales desde el Centro de Control de Misión que tiene la NASA en Houston, en Texas, durante la transmisión en directo del despegue.

Los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base

Momentos antes de partir hubo tensión por dos problemas que habrían impedido el lanzamiento: el primero fue un inconveniente con el sistema de comunicaciones, que habría representado un peligro para la población si era necesario abortar la misión.

Y el segundo fue un sensor que mostraba una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) que estaba más caliente de lo normal.

Pero en ningún momento la NASA interrumpió la cuenta regresiva para el despegue, cuya ventana comenzó a las 18:24 hora local (22:24 GMT), pues no hubo ningún contratiempo mayor, como los que retrasaron un mes su despegue en febrero.

Esta es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y precede a las próximas misiones, en las que los astronautas esperan pisar la Luna en 2028 y comenzar a establecer una presencia permanente en el satélite natural con una base, además de sentar las condiciones para la exploración de Marte.

La tripulación ha logrado solventar el problema con el inodoro de la nave Orión que se detectó esta madrugada, según informó la NASA este jueves: la misión, “en estrecha colaboración con el centro de control de la misión en Houston”, han logrado “restablecer el funcionamiento normal del inodoro”.

Tras el despegue de la nave, la tripulación de Artemis II informó de una luz de avería parpadeante relacionada con el inodoro, un dispositivo que por primera vez se incorpora en una misión hacia el espacio profundo, según la NASA.

En las misiones Apolo de las décadas de 1960 y 1970, los astronautas carecían de un baño a bordo y se veían obligados a usar bolsas para recoger los desechos durante su viaje lunar.