Una misteriosa 'mipyme' cubana gana un juicio contra una empresa de EE UU

La Habana/Muchos se preguntan en Cuba desde este jueves de quién es Danaus, la mipyme que se ha hecho famosa más allá de las fronteras del barrio habanero de El Vedado por ganar una demanda en Florida a la empresa Overseas of the Americas Corp. La cubana, dedicada a la distribución de alimentos, fue noticia en Univisión 23 tras conocerse que un juez le ha dado la razón en la denuncia presentada por incumplimiento de contrato contra la compañía estadounidense.

El caso se remonta a agosto de 2023, cuando Danaus adquirió dos contenedores con más de 3.200 cajas de pollo a Overseas of the Americas por valor de 84.000 dólares. La compañía debía trasladar la carga al puerto del Mariel, pero según contó a la televisión de Miami el abogado de la mipyme, Karel Suárez, en el último momento decidió venderla a un mejor postor.

Danaus reclamó a Overseas of the Americas por no haber recibido el producto, pero esta se negó a devolver el dinero, afirmando que el pollo “se había echado a perder”. El letrado considera que la empresa estadounidense jugó sucio bajo la premisa de que una compañía cubana no se atrevería a presentar una denuncia en EE UU, pero no fue así.

Sienta un precedente, al tratarse de la primera 'mipyme' de la Isla que lleva ante la justicia estadounidense a una empresa y, además, gana

El pasado 8 de noviembre, el juez Jaimie Goodman falló a favor de la empresa cubana, obligando a la parte demandada a pagar más de 85.000 dólares, pero la victoria será más bien moral. Sienta un precedente, al tratarse de la primera mipyme de la Isla que lleva ante la justicia estadounidense a una empresa y, además, gana. Sin embargo, todo indica que el dinero no se cobrará.

Según Daniel Benítez, presentador del informativo que dio la noticia, la empresa parece “no tener fondos”. El noticiero de Univisión 23 contactó con la empresa, registrada en Palm Beach (Florida) por correo electrónico y esta solicitó el contacto telefónico de los periodistas, pero hasta ahora no han logrado hablar con ellos.

Cubadebate, que ha atribuido la información a “agencias”, ha divulgado la noticia esta mañana con un claro tono triunfal que se avista desde el título –Mipyme cubana gana demanda contra compañía de Estados Unidos– al contenido, que remarca la importancia de este precedente. Pero las reacciones a la nota dejan clara la sombra de sospecha entre los cubanos sobre la victoria de David sobre Goliat que podría ser a la inversa.

“Esta empresa privada cubana debe tener mucho capital para enfrentar un proceso de este tipo en una corte de EE UU y comprar ese importe en pollos”, desliza un comentarista. Otro, se atreve a ir más allá: “¿Pero estamos bloqueados o no estamos bloqueados? Me van a fundir”.

"¿Cómo una empresa cubana puede contratar y pagar a un abogado radicado para ejercer en territorio norteamericano?"

Mucho más elaborada es la idea que expone un puntilloso usuario. “Con el mayor respeto, y aunque me alegra conocer de una demanda honestamente ganada en contra de una evidente estafa, veo muchas incongruencias en esa noticia”, escribe. Y continúa: ¿Cómo una empresa cubana puede contratar y pagar a un abogado radicado para ejercer en territorio norteamericano, sin fondos financieros en ese país que justifiquen la capacidad de pagar sus honorarios, que por supuesto deben ser de miles de dólares norteamericanos?”.

El lector también se pregunta de qué “forma demuestra legalidad de la procedencia y el destino de las cuantiosas ganancias que debe obtener, al operar en un mercado precario, fuertemente desabastecido y conociendo de antemano los excesivos porcientos de ganancias que se aplican a los productos importados comercializados en el país por estatales y privados sin distinción”.

Danaus SRL aparece en los listados de las mipymes aprobadas en Cuba a nombre de Luis Arturo Batista Frias, de quien no hay referencias en internet. La empresa se registró el 15 de agosto de 2022 en la Avenida 3 # 805 Apt.3 E/ Calle 8 y Calle 10, en el reparto Miramar, pero desde 2023 está ubicada entre las calles 13 y 28, en El Vedado, muy cerca de la Fábrica de Arte Cubano.

Su objeto social es el de servicios de distribución, transportación y entrega de mercancías provenientes del exterior contratadas a una entidad transitaria estatal y en su establecimiento se pueden encontrar desde espaguetis a electrodomésticos.