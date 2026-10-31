Moscú y Nairobi acuerdan que Rusia dejará de reclutar kenianos para luchar en Ucrania

Un informe del Gobierno keniano publicado en octubre detallaba que al menos 354 kenianos fueron reclutados por Rusia, incluidos 84 muertos confirmados.

Nairobi/Atlanta/Moscú/Los presidentes de Kenia, William Ruto, y de Rusia, Vladímir Putin, acordaron que las Fuerzas Armadas rusas dejen de reclutar a ciudadanos kenianos para luchar en la guerra contra Ucrania, en el marco de la cumbre Rusia-África celebrada el jueves y el viernes en Moscú. Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó este viernes la venta a Ucrania de 500 misiles para las baterías antiaéreas Patriot, pero el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó que la entrega tardará años en materializarse. Por su parte, Ucrania atacó esta noche una refinería en el suroeste de Rusia, tras reanudar la víspera los ataques contra este sector.

"He dado las gracias al presidente Putin por confirmar que los kenianos ya no serán reclutados en el Ejército ruso, dado que Kenia ha sido clasificada como país no proveedor de reclutas", afirmó Ruto en su cuenta de la red social X, según recogieron este sábado medios locales.

"He dado las gracias al presidente Putin por confirmar que los kenianos ya no serán reclutados en el Ejército ruso, dado que Kenia ha sido clasificada como país no proveedor de reclutas", afirmó Ruto

Ruto también informó a Putin sobre el nombramiento de un asesor de Defensa en la Embajada de Kenia en Moscú para coordinarse con el Ministerio de Defensa ruso y tramitar el regreso de los kenianos que aún se encuentran en ese país "con fines militares".

Este asesor también trabajará para "tramitar compensaciones" para aquellos kenianos reclutados para luchar en Ucrania.

Un informe del Gobierno keniano publicado en octubre detallaba que al menos 354 kenianos fueron reclutados por Rusia, incluidos 84 muertos confirmados, pese a que las familias de esos ciudadanos consideran esas cifras son menores que el número real.

Por su parte, el Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, en inglés) de Kenia estimó el pasado febrero que al menos 1.000 ciudadanos kenianos habían sido enviados a Ucrania en las filas del Ejército ruso.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el Cuartel General de Coordinación para el Trato de Prisioneros de Guerra ucraniano ha reportado la presencia de más de 5.400 africanos de 43 países combatiendo en el bando ruso, incluidos en los más de 45.000 extranjeros de 151 países de todo el mundo reclutados por el Kremlin.

Según un informe publicado en septiembre por Amnistía Internacional (AI), la inteligencia militar ucraniana ha identificado a más de 28.000 extranjeros de 136 países distintos que han luchado con el Ejército ruso.

Algunos lo hacen de manera voluntaria, como mercenarios, pero otros han denunciado engaños y coacciones en casos que varios expertos consideran que podrían constituir tráfico de personas.

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, Somalia, Sierra Leona, Togo y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos de prisioneros ucranianos

Kiev ha revelado que ciudadanos de países como Cuba, Somalia, Sierra Leona, Togo y Sri Lanka, entre otros, están confinados en campos de prisioneros ucranianos, aunque la mayoría mueren o resultan gravemente heridos antes de ser tomados como prisioneros de guerra.

La Administración de Donald Trump detalló en un comunicado que la operación, con un coste estimado de 2.100 millones de dólares, será financiada por Alemania, Canadá y Noruega, sin fondos estadounidenses.

El anuncio se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y Kiev por la decisión estadounidense de suavizar algunas sanciones a Rusia, y tras varias semanas en las que Zelenski ha denunciado demoras en la entrega de municiones que permitan a Ucrania defenderse de los ataques aéreos rusos.

Tras conocerse la noticia, el mandatario agradeció en un mensaje en redes sociales la decisión, pero señaló que "se ha estipulado que las entregas podrían comenzar dentro de unos pocos años", por lo que no cubrirá la necesidad inmediata de Ucrania para proteger este invierno su infraestructura energética.

"Le pedimos a nuestros socios estadounidenses que proporcionen a Ucrania un paquete de apoyo para el invierno, a un ritmo de 100 interceptores Patriot por mes", apuntó.

La venta se dio a conocer durante la reunión de ministros de Exteriores del G20, que se celebra en Atlanta (EE UU) bajo la presidencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A la cita asiste también el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, cuya presencia ha provocado el rechazo de los miembros europeos del G20, que boicotearon la tradicional foto de familia.

Ucrania, que no forma parte del G20 pero ha participado en otras ediciones del foro, no ha sido invitada por Estados Unidos, el país anfitrión.

El presidente ucraniano ha denunciado reiteradamente las prolongadas demoras en la entrega de misiles para los sistemas Patriot que Estados Unidos debía suministrar a Ucrania y que ya habían sido pagados por sus aliados.

Según ha advertido, estos retrasos dificultan la defensa del país frente a los misiles balísticos rusos.

Este mismo viernes, Zelenski recordó en redes sociales que la infraestructura energética ucraniana sufre "todos los días" el impacto de los ataques aéreos rusos.

Según el Departamento de Estado, los misiles, fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martin, permitirán mejorar "la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras mediante el fortalecimiento de sus capacidades integradas de defensa aérea y antimisiles".

El canal de Telegram independiente ruso Astra informó este sábado del ataque a la refinería Bashneft-Novoil en la ciudad rusa de Ufá.

"En Ufá arde la refinería Bashneft Novoil a consecuencia de un ataque de drones, estableció el analista OSINT (Open Source Intelligence) de Astra tras analizar fotos de testigos", señaló el medio.

Astra indicó que los residentes de la ciudad señalan en las redes sociales que fueron atacadas dos empresas locales.

Bashneft-Novoil es una de los principales complejos de refinerías de Ufá, que cuenta con tres instalaciones de este tipo en el norte de la ciudad, y produce gasolina de alta calidad Euro-6, diésel, combustible de aviones y lubricantes.

Anteriormente este nodo fue atacado el pasado 21 de septiembre, tras lo cual Ucrania cesó los ataques contra las refinerías rusas bajo las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La víspera el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, informó que el viernes fueron atacadas tres refinerías y un complejo de procesamiento de gas, y reconoció "daños pequeños" en una de las instalaciones.

"En términos generales el sistema de defensa antiaérea funcionó. Tuvimos una pausa durante algún tiempo, y nuestras empresas trabajan para protegerse", aseveró, citado por la agencia TASS, sin puntualizar cuál fue la instalación dañada.

La empresa atacada fue la refinería de Novokúibishevsk, ubicada en la región de Samara, en el suroeste de Rusia

Según estableció este viernes Astra, la empresa atacada fue la refinería de Novokúibishevsk, ubicada en la región de Samara, también en el suroeste de Rusia.

Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas derribaron un total de 433 drones ucranianos de largo alcance sobre 19 regiones rusas, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte matutino.

En la región fronteriza de Briansk murieron dos civiles, un hombre y una mujer, y otros cinco resultaron heridos tras el ataque de un dron kamikaze ucraniano en la localidad de Klímovo, indicó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Yegor Kovalchuk.

Según el gobernador de la sureña Rostov, Yuri Slusar, durante la pasada noche las defensas antiaéreas repelieron un ataque masivo con más de 90 drones ucranianos en la ciudad de Kámensk-Shajtinsk y otros cuatro distritos.