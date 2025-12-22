Muere el jefe de operaciones del Estado mayor ruso en un atentado con coche bomba

"Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado en los bajos de un automóvil".

Moscú/El jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, murió este lunes en un atentado con coche bomba en un barrio al sur de Moscú, según informó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR), que atribuyó preliminarmente el atentado a la inteligencia ucraniana.

"Según la investigación, (...) en la calle Yásenevo de Moscú se activó un artefacto explosivo colocado en los bajos de un automóvil. A consecuencia de las heridas recibidas, falleció el jefe de la dirección de operaciones militares del Estado mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, teniente general Fanil Sarvárov", declaró la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, en Telegram.

La explosión tuvo lugar en un aparcamiento a 150 metros de la casa donde vivía el general, que combatió en Chechenia y en Siria, entre otros conflictos.

El diario Kommersant informó de que el motivo de la explosión fue una mina magnética adherida a los bajos del automóvil. Según varios canales de Telegram, el general recorrió varios cientos de metros en su coche antes de que se activara el artefacto explosivo.

Petrenko indicó que los investigadores valoran diversas versiones del asesinato, una de las cuales responsabiliza a los servicios de inteligencia ucraniana.

"La dirección principal de investigaciones del CIR incoó una causa penal por asesinato y tráfico ilegal de sustancias explosivas", señaló.

Al lugar de los hechos, indicó, ya fueron enviados investigadores y criminalistas de la oficina central del CIR.

"Continúa la revisión de lugar de los hechos. Los investigadores llevarán a cabo los peritajes necesarios, incluyendo los de medicina forense y de explosivos. Se interroga a los testigos y se revisan las cámaras de seguridad", dijo. El CIR publicó en Telegram un vídeo del automóvil dañado, en el que se ven restos de sangre de la víctima.

Sarvárov, nacido en 1969, es egresado de la Academia Superior de Tanques de Kazán, la Academia Militar de Blindados y la Academia Militar del Estado mayor de Rusia. Fue incluido en 2022 en el sitio web ucraniano Mirotvorets, en el que figuran "los enemigos de Ucrania".

El presidente ruso, Vladímir Putin, que fue informado inmediatamente del acto terrorista, criticó en su momento a los servicios secretos por sus fallos a la hora de proteger a los altos mandos del ejército.

Tras el comienzo de la guerra, Ucrania ha reivindicado varios atentados semejantes que han costado la vida a varios altos cargos militares.

El caso más sonado tuvo como objetivo al teniente general ruso Igor Kirílov, quien fue asesinado el 17 de diciembre de 2024 en un atentado con bomba cuando salía de su domicilio.

En su condición de jefe de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, cargo que desempeñaba desde 2017, ofrecía regularmente comparecencias de prensa, en las que acusaba repetidamente al Ejército ucraniano de emplear armas químicas en el conflicto en Ucrania.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo a un ciudadano de Uzbekistán, que confesó haber sido reclutado por los servicios secretos de Ucrania, tras lo cual ocultó una bomba en un patinete eléctrico, que detonó junto a la entrada del edificio donde vivía Kirílov.

El teniente general ruso Yaroslav Moskalik, subjefe del mando de operaciones del Estado Mayor desde 2021, murió el 25 de abril de este año al acercarse a un automóvil (Volkswagen Golf), en el que fue detonado de manera remota un artefacto explosivo.

Los servicios de seguridad rusos informaron de la detención de uno de los presuntos autores del atentado contra Moskalik, que fue identificado como Ignat Kuzi, de 42 años, y quien posteriormente confesó su participación en los hechos por encargo de los servicios secretos ucranianos.

El capitán de navío Valeri Trankovski, subcomandante de la 41 Brigada de buques portamisiles de la Flota del Mar Negro, murió el 13 de noviembre de 2024 tras la explosión de su automóvil en Sebastópol, principal puerto en la anexionada península de Crimea.

Los servicios de inteligencia ucraniana reivindicaron el atentado al acusar al capitán de criminal de guerra, responsable del lanzamiento de misiles de crucero Kalibr contra el territorio de Ucrania.

Mejor suerte corrió el mayor general Yuri Afanásievski, ex director de Aduana en la anexionada región ucraniana de Lugansk, que resultó gravemente herido en su casa junto a su hijo tras la detonación de un artefacto explosivo en un teléfono móvil que le habían regalado.

A raíz del incidente, fue detenida una residente local, que fue la que le entregó el teléfono al general. La inteligencia ucraniana también se responsabilizó de organizar el atentado.

A raíz de la muerte de Kirílov, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificó dicho atentado de "fallo grave" de los servicios de seguridad, tras lo que la policía rusa dice haber abortado varios atentados ucranianos en territorio ruso contra altos cargos de las Fuerzas Armadas.