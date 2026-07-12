Muere Lindsey Graham, el senador republicano que pasó de crítico a aliado de Trump

La muerte de Graham abre una vacante en el Senado en un momento políticamente delicado para los republicanos, a pocos meses de las elecciones de medio mandato.

El legislador por Carolina del Sur, una de las voces más influyentes del ala dura republicana, falleció a los 71 años tras una enfermedad repentina

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, murió este sábado a los 71 años tras sufrir una "breve y repentina enfermedad", según confirmó este domingo su oficina en un comunicado difundido en la red social X.

"La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil", señaló el comunicado, que no ofreció detalles sobre la causa de la enfermedad.

Graham mantuvo una posición especialmente firme hacia el régimen cubano. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 reclamó una respuesta más contundente de Washington en apoyo a los manifestantes y, ya durante el segundo mandato de Trump, defendió endurecer la presión sobre La Habana. En los últimos meses llegó a afirmar que los días de la dictadura cubana estaban "contados" y sostuvo que, después de la ofensiva estadounidense contra Irán y del aumento de la presión sobre Venezuela, Cuba sería uno de los siguientes objetivos de la estrategia de la Administración republicana en la región.

Graham acababa de imponerse en las primarias republicanas de su estado frente al empresario Mark Lynch y aspiraba a un quinto mandato consecutivo en la Cámara Alta

La muerte del legislador abre una vacante en el Senado en un momento políticamente delicado para los republicanos, a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre. De acuerdo con la legislación de Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster deberá designar un sustituto temporal hasta la celebración de unos comicios especiales.

Graham acababa de imponerse en las primarias republicanas de su estado frente al empresario Mark Lynch y aspiraba a un quinto mandato consecutivo en la Cámara Alta. Apenas unas semanas antes, Trump había respaldado públicamente su candidatura con un mensaje en Truth Social, donde lo describió como "un gran amigo" y elogió su lealtad durante los años de colaboración política.

Aunque durante las primarias presidenciales de 2016 fue uno de los críticos más severos de Trump dentro del Partido Republicano, tras la victoria del magnate ambos estrecharon su relación hasta convertir a Graham en uno de sus principales defensores en el Senado.

Su última aparición pública tuvo lugar apenas un día antes de su fallecimiento, durante una visita a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodímir Zelenski

Senador por Carolina del Sur desde 2003, Graham se consolidó como una de las figuras más influyentes del ala más intervencionista del Partido Republicano. Presidía el Comité de Presupuesto del Senado y destacó por su firme respaldo a Israel, su apoyo militar a Ucrania y su defensa de una política de máxima presión contra Irán. En los últimos meses había impulsado nuevas sanciones contra Rusia y mantenía una intensa actividad internacional.

Su última aparición pública tuvo lugar apenas un día antes de su fallecimiento, durante una visita a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodímir Zelenski. La noticia de su muerte provocó reacciones inmediatas en Washington y entre varios líderes internacionales, incluido Trump, quien lo calificó como "uno de los mejores senadores" y un "verdadero patriota".

Las condolencias llegaron también desde varios de los países a los que Graham dedicó buena parte de su intensa actividad exterior. Zelenski lo recordó como un firme defensor de la libertad y del apoyo estadounidense a Kiev, apenas dos días después de recibirlo en la capital ucraniana. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel había perdido a uno de sus “mejores amigos”, mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, destacó su respaldo constante a la seguridad del país y a la alianza estratégica con Washington. El secretario general de la Otan, Mark Rutte, y dirigentes de las repúblicas bálticas elogiaron además su compromiso con los vínculos transatlánticos y con el refuerzo del flanco oriental de la Alianza frente a Rusia.