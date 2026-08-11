Muere en México un joven cubano de Puerto Padre, víctima de una explosión de gas

Eriangel Torres Gutiérrez había llegado a Monterrey hace un año y trabajaba en una empresa de repuestos para motocicletas

La Habana/Eriangel Torres Gutiérrez, un joven cubano de 23 años, falleció el pasado domingo por la tarde después de permanecer tres días en estado crítico como consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante una explosión en la vivienda donde residía en Monterrey, Nuevo León, al norte de México. El deceso fue reportado por medios locales y confirmado en redes sociales por su prima Milagro Gutiérrez Millán.

“Falleció mi primo, lleno de vida, apenas un niño de 23 añitos recién cumplidos. Un dolor incalculable ha dejado en nuestros corazones”, escribió en una publicación de Facebook.

El joven, con familia en Puerto Padre (Las Tunas), había llegado solo desde Cuba alrededor de un año antes y se había establecido en la ciudad, donde trabajaba en Reymar Moto Partes, una empresa de repuestos para motocicletas ubicada en la colonia Buenos Aires, donde también se ubicaba su casa.

El jueves pasado, alrededor de las 8 de la mañana, se registró una fuerte explosión que destruyó buena parte de la segunda planta de la vivienda donde rentaba una habitación. De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, el percance se debió a una posible acumulación de gas, aunque las autoridades no han podido confirmar las causas exactas del siniestro.

De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, el percance se debió a una posible acumulación de gas

Tras la detonación, el joven cubano logró bajar por las escaleras pese a las lesiones que había sufrido. Vecinos lo vieron salir con extensas quemaduras mientras pedía ayuda a gritos.

Además, una mujer de 26 sufrió una lesión en una pierna, pero se descartó su traslado hacia un hospital. En el sitio también fue localizado un perro que presentaba una lesión con sangrado en una de sus patas delanteras, mismo que fue atendido por personal de Protección Civil.

La explosión habría sido de tal magnitud que las viviendas que colindan con el inmueble dañado sufrieron afectaciones, como ventanas quebradas.

En menos de 10 minutos acudieron al lugar efectivos de Protección Civil, Bomberos de Nuevo León y paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, quienes trasladaron de emergencia al Hospital Universitario de Monterrey a Torres Gutiérrez, quien ya tenía quemaduras en el 100 por ciento de su cuerpo, debido a la magnitud de la explosión y posterior incendio.

Las partes más afectadas fueron el rostro, tórax, abdomen, brazos, piernas y genitales, con lesiones que comprometían prácticamente toda la superficie de su cuerpo, reportaron medios locales.

Desde el percance, sus compañeros de trabajo, amigos y vecinos acompañaron al cubano, hasta su fallecimiento.

Desde el percance, sus compañeros de trabajo, amigos y vecinos acompañaron al cubano, hasta su fallecimiento

“No me lo puedo creer, pero yo siento que no, que no es verdad esto, que no me lo puedo creer y qué más le puedo decir. No sé, no tengo palabras”, expresó Brandon al diario Milenio.

Eriangel era un joven que se caracterizaba por ser alegre, sonriente y trabajador, dijo al mismo medio su jefe, José Guadalupe Reyes, quien recordó que, al encontrarse lejos de su familia, sus compañeros de trabajo y vecinos terminaron convirtiéndose en su círculo más cercano.

“Creemos que no se merecía eso porque era muy joven. Era muy trabajador, yo siempre lo veía todos los días, no había un día en que lo viera agüitado. Era muy feliz, muy sonriente, y era muy trabajador. Además, él debió haber pasado una situación muy complicada hace años en Cuba, entonces él llegó y se estableció aquí solo, no tuvo una familia de sangre aquí, pero nosotros siempre fuimos su familia”, comentó.

Milenio reportó que sus compañeros buscan ayudar a que el cuerpo del joven pueda regresar a Cuba. José Reyes explicó que está apoyando a la familia con los trámites necesarios para concretar la repatriación.