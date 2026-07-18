Mueren 8 personas en ataques con drones ucranianos contra almacenes de comercio electrónico en Rusia

Captura de un video compartido por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que recoge los ataques con drones a la compañía rusa de comercio electrónico Wildberries.

Drones ucranianos provocan también un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú

Moscú/Al menos ocho personas murieron durante la noche en los ataques con drones ucranianos contra almacenes de la compañía de comercio electrónico Wildberries en las regiones de Tambov y Moscú. Además, resultaron heridos más de medio centener de operarios de Wildberries, empresa conocida como el Amazon ruso, según informaron este sábado las autoridades locales en las redes sociales.

El gobernador de Tambov, Yevgueni Pervishov, estimó en 25 los heridos, mientras el jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, habló de 37 afectados. Tanto en uno como en otro caso, varios de los heridos han sido ingresados en hospitales en estado grave o muy grave.

Horas después de informar sobre los heridos, el gobernador de la región de Moscú escribió en redes sociales que uno de los afectados por los ataques en la localidad de Elektrostal falleció en el hospital.

Wildberries confirmó en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados enemigos, que describió como "una noche terrible" para la compañía

A su vez, ocho de los heridos continúan en estado grave, precisó Vorobiov, quien añadió que los fragmentos de un dron cayeron sobre un jardín infantil sin causar víctimas. Wildberries confirmó en un comunicado los ataques con aparatos no tripulados enemigos, que describió como "una noche terrible" para la compañía.

El almacén atacado en la región adyacente a la capital sigue siendo pasto de las llamas, mientras el incendio ha sido ya prácticamente sofocado en Tambov. "Se puede decir con seguridad que esto ha sido un planificado atentado terrorista contra la población civil", denunció Pervishov en Telegram.

Añadió que el ataque tenía por objetivo causar "un gran número de víctimas", ya que los explosivos que portaban los drones llevaban metralla. "Las defensas antiaéreas funcionaron. Fueron derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubiera sido mucho mayor", explicó.

Se trata del mayor ataque ucraniano contra la región de Moscú desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. En total, durante la noche pasada las defensas antiaéreas rusas derribaron cerca de 400 drones, según datos oficiales.

"El agresor los usaba para enviar componentes sancionados para la fabricación de drones y sistemas de navegación", escribió Zelenski

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, justificó en su cuenta de X los ataques a dos centros logísitcos de Wildberries, asegurando que eran usados para el envío de componentes para fabricar drones y otras piezas militares.

"En especial, como reacción a los ataques rusos a nuestra infraestructura civil y nuestras ciudades hemos atacado dos centros logísticos, en las regiones de Mosví y de Tambov, una a más de 500 kilómetros y otra a más de 700 kilómetros del frente. El agresor los usaba para enviar componentes sancionados para la fabricación de drones y sistemas de navegación", escribió Zelenski

Además, según Zelenski, se atacó un depósito de petróleo y se realizaron ataques contra objetivos en el mar de Asov y en el Mas Negro y en "la temporalmente ocupada Crimea". "Agradezco a los soldados de los sistemas no tripulados, a las tropas especiales, a los servicios secretos y a cada unidad de la defensa de Ucrania por la forma precisa y coordinada como se realizaron estas operaciones", afirmó.

Fuentes ucranianas informaron de que las citadas instalaciones cuentan con 24 depósitos con una capacidad de almacenamiento de 11.500 metros cúbicos

Otro ataque con drones ucranianos provocó la noche de este viernes un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú, según informó este sábado su gobernador, Andréi Vorobiov.

"Como resultado de la caída de un aparato no tripulado se produjo un incendio en un depósito de petróleo en Noguinsk", a unos 50 kilómetros del centro de Moscú, escribió en sus redes sociales.

Debido al ataque ha tenido que ser evacuado un centro materno infantil, tanto los pacientes como sus sanitarios, que se encuentra en las inmediaciones del lugar del siniestro, añadió. Fuentes ucranianas informaron de que las citadas instalaciones cuentan con 24 depósitos con una capacidad de almacenamiento de 11.500 metros cúbicos.

Hace exactamente un mes Kiev logró golpear una importante refinería en el sureste de Moscú que abastece a gran parte de la capital y la región adyacente.

Los ataques ucranianos han reducido, según fuentes independientes, en más de un tercio el suministro de combustible en Rusia, lo que ha provocado un grave déficit en las gasolineras y disparado los precios.

La crisis de combustible ha sido uno de los detonantes del nuevo desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, Vladímir Putin, hasta los niveles anteriores al comienzo en 2022 de la guerra en Ucrania