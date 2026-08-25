Al menos dos muertos en el sur de Rusia tras otro ataque de drones ucranianos contra una refinería

Kiev/Moscú/Al menos dos personas murieron este martes en la sureña región rusa de Krasnodar tras ataques de drones ucranianos que alcanzaron una refinería en esta región y otra en la región de Rostov, según informaron las autoridades locales.

"Esta noche el enemigo volvió a atacar instalaciones civiles de la región. El ataque fue contra el distrito Séverski. Los restos de un dron cayeron sobre la estación de tren Afípskaya. Lamentablemente murieron dos personas", escribió el gobernador local, Veniamín Kondrátiev, en su cuenta de Telegram. Según Kondrátiev, otras dos personas resultaron heridas.

"Además, en la localidad Afipski fueron dañadas al menos 10 casas. En una de ellas se desató un incendio. También se incendió una empresa procesadora de petróleo", indicó, sin ofrecer más detalles.

El Estado Mayor ucraniano confirmó los nuevos ataques contra la retaguardia rusa, en los que no solo fue alcanzada la refinería de Krasnodar sino una planta de procesamiento de gas en la de Astracán.

De estas instalaciones salen derivados del sulfuro que se utilizan para fabricar explosivos que luego utiliza el Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano

Según la nota castrense ucraniana, la refinería alcanzada tiene una capacidad de procesamiento de 6,25 millones de toneladas de petróleo al año y sus productos sirven para abastecer de combustible al Ejército ruso.

El Estado Mayor de Kiev dice tener constancia de un incendio en el perímetro de la refinería debido al ataque.

La planta de procesamiento de gas atacada en Astracán pertenece al gigante energético ruso Gazprom y procesa cada año hasta 12.000 millones de metros cúbicos de gas y unos 7,3 millones de toneladas de gas condensado.

De estas instalaciones salen derivados del sulfuro que se utilizan para fabricar explosivos que luego utiliza el Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano.

Los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+ puntualizaron que la refinería Afípskaya ya había sido atacada por drones ucranianos anteriormente.

En la también sureña región de Rostov fue atacada otra refinería, según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Yuri Slúsar. "A consecuencia del ataque enemigo nocturno contra la región de Rostov resultó dañada la refinería Novoshajtinski. La empresa interrumpió temporalmente su funcionamiento", escribió.

En total, según Slúsar, durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron sobre Rostov cerca de treinta drones ucranianos.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche "las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 148 objetivos aéreos" sobre siete regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov.

El ministro ha condenado los ataques "sistemáticos" rusos a corredores que permiten el transporte civil

Por su parte, el Ejército ruso atacó durante la madrugada de este martes con drones Shahed un paso fronterizo para vehículos que conecta Ucrania con Moldavia, según dijo la Guardia de Fronteras ucraniana en un comunicado.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha declarado en su cuenta de X que es la tercera vez en las últimas dos semanas que Rusia ataca un cruce fronterizo ucraniano con Moldavia.

Sibiga ha atribuido estas acciones rusas a un intento de sabotear las conexiones entre ambos países que buscaría también "desestabilizar" la región. El ministro ha condenado los ataques "sistemáticos" rusos a corredores que permiten el transporte civil.

Este tercer ataque en dos semanas a un puesto de paso de vehículos entre Ucrania y Moldavia tiene lugar en un momento en que los puertos ucranianos del mar Negro, situados sobre todo en la región de Odesa, están prácticamente bloqueados debido a los bombardeos constantes de Rusia.

El punto de paso atacado por los rusos está situado en el extremo suroccidental de la región ucraniana de Odesa, y ha tenido que ser cerrado debido a los daños provocados por los drones rusos, según ha explicado la Guardia de Fronteras ucraniana.

Los exportadores ucranianos de cereales y otros productos se han visto obligados a sacar del país por carretera parte de sus mercancías que antes enviaban a través de los puertos de la región de Odesa.

"A día de hoy hemos acordado que el 30% de hidrocarburos demandados –gasolina y diésel– se quedará en Kazajistán, el resto será enviado a Rusia"

Para paliar el profundo déficit de combustible provocado en Rusia por los persistentes ataques ucranianos, la refinería kazaja Kondensat destinará el 70% de su producción de gasolina y diésel al mercado ruso, según informó este lunes el ministro de Energía kazajo, Yerlán Akkendzhenov.

"A día de hoy hemos acordado que el 30% de hidrocarburos demandados –gasolina y diésel– se quedará en Kazajistán, el resto será enviado a Rusia", declaró a la prensa tras una reunión del Gobierno.

Esta refinería, con una capacidad de producción de hasta 850.000 toneladas anuales, fue construida junto al yacimiento Karachagánsk para abastecer de combustible el oeste de Kazajistán.

El déficit de combustible provocado por los ataques de drones ucranianos contra las refinerías rusas ha afectado el suministro de gasolina y diésel en todo el país.

Según datos del medio digital Infotek, el déficit de gasolina de 95 octanos en Rusia afecta casi al 80% de las gasolineras.

Según datos del medio digital Infotek, el déficit de gasolina de 95 octanos en Rusia afecta casi al 80% de las gasolineras

La víspera, según el medio, solo 5.620 gasolineras del total de 26.098 del país disponían de gasolina AI-95, el 22% del total, un nivel de abastecimiento que se mantuvo entre el 22% y el 30% durante la pasada semana.

San Petersburgo es la ciudad más abastecida en estos momentos, con un 42% de disponibilidad de AI-95 en las gasolineras, seguida de Tatarstán (41%) y la región de Oriol (36%).

Las regiones más afectadas son la ciudad portuaria de Sebastopol (1%) y la anexionada península de Crimea (1%) y la región de Sajalín (3%).

Mientras, en Moscú solo 161 gasolineras de un total de 786 tienen esta gasolina, el 29% del total.

Las gasolineras en la capital rusa cuentan con un abastecimiento del 50% de diésel, del 30% de AI-92, mientras que las gasolinas de alto octanaje casi brillan por su ausencia: AI-98 (2%), AI-100 (4%).