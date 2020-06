Desde este viernes multas de hasta 500 dólares por no llevar mascarilla en Miami

(EFE). No llevar mascarilla en lugares públicos de Miami a partir de este viernes puede ser castigado con multas de 50 a 500 dólares por decisión de la junta municipal, que busca con esa medida frenar el repunte de casos de covid-19.

El repunte no solo afecta a Miami sino a todo el estado de Florida, donde en los últimos dos días la cuenta de casos se ha engrosado en más de 10.000 y ahora está en 114.018, con 3.327 fallecimientos. Los condados y ciudades de Florida están divididos entre los que han hecho obligatorio el uso de mascarillas y los que solo lo recomiendan o no se pronuncian.

El gobernador Ron DeSantis, republicano y fiel seguidor de las directrices de Trump, no ha emitido una orden de usar mascarillas para todo el estado, con el argumento de que la situación de la pandemia no es homogénea en el territorio. "Esto no tiene que ver con la política, sino con mantener a la gente segura y sana", escribió el alcalde de Miami, Francis Suárez, en Twitter en relación con la ordenanza sobre las mascarillas. Suárez fue uno de los primeros contagiados de COVID-19 en Miami y estuvo en cuarentena en su casa.

La primera vez que una persona sea sorprendida a cara descubierta en Miami será solamente apercibida

El condado de Miami-Dade, cuya principal ciudad es Miami, es el foco principal de la covid-19 en Florida, con 28.664 personas infectadas hasta este jueves.

Le siguen Broward y Palm Beach, con 12.584 y 11.840, respectivamente, aunque en otros condados también comienzan a saltar las alertas por el incremento de casos, como en Hillsborough y Orange, con cifras superiores a los 6.000 en cada uno.

Según lo aprobado por los comisionados (concejales) de Miami, la primera vez que una persona sea sorprendida a cara descubierta en Miami será solamente apercibida. Si es vista una segunda vez sin mascarilla será multada con 50 dólares y la cantidad irá subiendo en sucesivas ocasiones hasta llegar a 500 dólares.

Suárez, que declaró el lunes pasado obligatorio el uso de mascarillas en Miami, recomendó que la máxima sanción fuera de 250 dólares, pero los concejales la elevaron a 500 dólares.

"Estamos donde estamos", dijo DeSantis este jueves a ser preguntado por cuando aprobará el paso del estado a la tercera y última fase de la reapertura. Según fuentes citadas por distintos medios, la fecha inicial para el pase era el 4 de julio, fiesta de la independencia de Estados Unidos, pero puede ser retrasado por el ascenso de los contagios.

Florida, un estado cuya economía muy dependiente del turismo ha quedado maltrecha por la COVID-19, entró en la segunda fase, con excepciones, el 19 de mayo y en la primera a comienzos de mayo.

