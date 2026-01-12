Nace 'La Aurora de México', un diario digital contra el “pensamiento oficial”

Su primer editorial denuncia la actuación del Gobierno que se dedica a "intimidar a dueños de medios de comunicación, doblegarlos e incorporarlos al equipo de aplausos sincronizados"

Madrid/Un nuevo diario, La Aurora de México, se estrena este lunes. Dirigido por el veterano periodista Pablo Hiriart y con una misión en el subtítulo –“Información para decidir en libertad”–, el digital pretende, tal y como se asevera en su primer editorial, “abrir nuevos caminos por donde transite la libertad de expresión y se desafíe a la censura que busca imponer en México el pensamiento único”.

El proyecto lo lleva a cabo, cuentan, “un reducido grupo de periodistas con la convicción de que es necesario abrir nuevos caminos por donde transite la libertad de expresión”, acompañados por “cincuenta articulistas, corresponsales y columnistas” que colaborarán “de manera solidaria”.

“Surgimos en un momento en que la mentira y la propaganda tienden a consolidarse como los ejes de la relación gobierno-ciudadanía”, explican en el texto, y añaden que “dejar pasar la narrativa falsa del Gobierno [el de Claudia Sheinbaum] y su partido [Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fundado por su antecesor en el cargo, Andrés Manuel López Obrador], sin contrastar con la realidad y explicarlo a quienes nos leen, sería una posición cómoda y lucrativa, pero después nos vamos a arrepentir”.

El periodismo independiente en ese país “lleva siete años bajo constante presión, amenazas y operaciones de desprestigio”

Sin referirse a ello explícitamente, el editorial alude a la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, conocida en México como “la mañanera” e inaugurada por López Obrador tras ser elegido presidente, donde se da la palabra para preguntar a unos pocos medios elegidos. Desde esa tribuna, el anterior mandatario señalaba con nombres y apellidos a periodistas críticos, algunos de los cuales sufrían acoso o agresiones posteriormente.

Así, el editorial de La Aurora de México denuncia que el periodismo independiente en ese país “lleva siete años bajo constante presión, amenazas y operaciones de desprestigio”, sumando el año que lleva la Administración de Sheinbaum y el sexenio anterior, de López Obrador.

De hecho, en una sentencia del año pasado del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de una denuncia del periodista Raymundo Riva Palacio, consta que la sección incluida en las “mañaneras” de López Obrador titulada Quién es quién en las mentiras “operó como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como ‘mentirosos’, atribuyéndose de facto la facultad de definir la ‘verdad’ y la ‘mentira’ desde el poder político”.

Un caso que causó conmoción fue el de Ciro Gómez Leyva, popular comunicador de prensa, radio y televisión que sufrió un atentado a balazos –que aún no está del todo resuelto– en 2022, justo después de haber sido nombrado reiteradamente por López Obrador en ese apartado de su conferencia.

El editorial del nuevo diario asevera que el objetivo de esos señalamientos “ha sido intimidar a dueños de medios de comunicación, doblegarlos e incorporarlos al equipo de aplausos sincronizados que se extiende por todo el territorio”.

“A los periodistas críticos se les insulta e intimida desde el Gobierno con el uso ilícito de información fiscal, espionaje y una guerra reputacional para dejarlos sin tribuna”

“A los periodistas críticos se les insulta e intimida desde el Gobierno con el uso ilícito de información fiscal, espionaje y una guerra reputacional para dejarlos sin tribuna, sin prestigio, o condenarlos a la irrelevancia”, indica el texto. Recientemente, ha provocado polémica el proceso contra María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y muy crítica del Gobierno, a la que la Fiscalía acusa de haberse beneficiado de la pensión vitalicia de su esposo, un ex funcionario fallecido hace más de 20 años, en una causa considerada por numerosos analistas como espuria.

Hace unas semanas, además, la Fiscalía del estado de Veracruz detuvo al periodista Rafael León Segovia, imputándole el delito de “terrorismo”, algo que no tiene precedentes en el país y por el que la presidenta Sheinbaum aseguró que pidió explicaciones.

“Asegura el Gobierno, contra toda evidencia, que en México existe plena libertad de expresión. Pues bien, vamos a practicarla, ahora desde esta tribuna”, remacha el editorial de La Aurora, cuyo nombre se inspira en el del viejo periódico francés que acogió la carta al presidente de la República escrita por Émile Zola en 1898, en defensa del capitán Alfred Deyfrus, víctima de una acusación falsa y del antisemitismo de la época.

A ello se remite el texto que inaugura el diario, que concluye: “De eso, más o menos, va o intenta ir este proyecto editorial: defender todo aquello que nos defiende”.

México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Decenas de profesionales mueren asesinados al año por ejercer su profesión, el último de ellos, Carlos Castro, el pasado 8 de enero, en Poza Rica, Veracruz. El joven era el periodista número 11 en ser asesinado durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum. Los registros que llevan distintas organizaciones, como Artículo 19 o el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) calculan alrededor de 170 periodistas asesinados en México desde que se tiene registro.

Aunque en la inmensa mayoría de los casos, el crimen queda irresuelto y no se llega a conocer los motivos, los expertos han documentado que más de la mitad de las agresiones que sufren los reporteros en México provienen de funcionarios públicos, seguidos del crimen organizado o de la combinación entre ambos, a lo que Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, se ha referido como “narcopolítica”.