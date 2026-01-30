Nadie llora la salida del operador chino de dos puertos en torno al Canal de Panamá

La presencia del conglomerado chino fue la base de la amenaza del presidente Donald Trump de recuperar el canal interoceánico.

Ciudad de Panamá/Panamá da por hecho la salida del conglomerado chino CK Hutchison de la operación de dos puertos cercanos al Canal de Panamá, una medida largamente esperada por varios sectores que se ha concretado en medio de presiones de EE UU y China, y que ha desatado en el país pedidos de que la anunciada nueva licitación de la concesión portuaria sea abierta y transparente.

El contrato de 1997 que otorgó la concesión a 25 años de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, así como las adendas y la prórroga automática de 2021, fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Es decir, quedaron anuladas de hecho por el fallo, que responde a dos demandas presentadas en julio de 2025 por el contralor general de Panamá, Anel Flores.

La concesión ha estado rodeada de denuncias de supuesta corrupción y acusada de plasmar condiciones desfavorables para el Estado panameño, que posee el 10% de las acciones de PPC.

El analista José Stoute afirmó que el contrato de PPC “era uno de los peores que ha firmado la República de Panamá”, con señalamientos de corrupción que se remontan al Gobierno de Mireya Moscoso (1999-2004).

“Nadie derrama una lágrima por Panama Ports, porque no han pagado lo que corresponde”, dijo el economista y empresario Felipe Argote.

“Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio

La presencia del conglomerado chino fue la base de la amenaza del presidente Donald Trump de recuperar el Canal interoceánico, construido y administrado por Estados Unidos durante más de 80 años. Trump consideró un triunfo el acuerdo de compra-venta de los puertos alcanzado a inicios de 2025 entre CK Hutchison y un consorcio liderado por BlackRock, por casi 23.000 millones de dólares, operación que fue frenada por Pekín. “Estados Unidos se siente alentado por la reciente decisión de la Corte Suprema de Panamá”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio.

Por su parte, China advirtió que tomará medidas para proteger los intereses de sus empresas, según el portavoz Guo Jiakun. El presidente José Raúl Mulino anunció un nuevo proceso de concesión, mientras los puertos seguirán operados por PPC hasta que el fallo quede ejecutoriado. Luego iniciará una transición en la que APM Terminals Panama, del grupo AP Moller-Maersk, asumirá temporalmente la operación. “No es tan fácil como quitarle las llaves”, advirtió Argote, al recordar que existen pasivos laborales y temas de infraestructura.

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) dijo en un comunicado que considera “indispensable conocer con claridad los parámetros, criterios y plazos que regirán los procesos de nuevas concesiones, así como los lineamientos de los futuros contratos de concesión”, unos detalles que aún no se han revelado.

El gremio reclamó así garantías para “una participación abierta y transparente de todos los actores, tanto locales como internacionales” en las licitaciones. La Cámara “valora positivamente el mensaje” de Mulino de que “se garantizará una transición ordenada y la continuidad de las operaciones portuarias mientras se define una nueva concesión”, agregó.