Nayib Bukele, que busca un tercer mandato, defiende la reelección indefinida en El Salvador

Bukele ganó las primarias según Nuevas Ideas, pero no hay datos como el porcentaje de votos obtenido por Bukele o si hubo otro aspirante.

San Salvador/El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la reelección presidencial indefinida, habilitada en el país desde julio de 2025 en una polémica reforma constitucional, cuando busca un tercer período al frente del Ejecutivo.

El mandatario respondió a un mensaje en la red social X, en el que Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuestiona la reelección indefinida.

"Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele", escribió Jiménez.

"Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele", escribió Jiménez

En respuesta, Bukele publicó que "también la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal", junto con un emoji de una cara riéndose.

En realidad, solo uno de esos países tiene reelección presidencial indefinida: Islandia. En el resto, es el jefe de Gobierno el que puede ser reelegido varias veces, pero no el jefe de Estado o presidente.

El partido Nuevas Ideas (NI), de Bukele, informó el lunes que el jefe de Estado ganó, en unas primarias celebradas el domingo, la candidatura presidencial para las elecciones de 2027. Bukele, de 42 años, no se ha referido públicamente a este proceso interno, en el que aparentemente no tuvo contrincante.

Como siguiente paso de cara a las elecciones generales de febrero de 2027, el mandatario salvadoreño deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el período entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral del ente colegiado.

La Asamblea Legislativa (Parlamento), dominada por el partido NI de Bukele, aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025 sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con lo que el presidente Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco a seis años el período presidencial y suprimir la segunda vuelta en las elecciones.

Esta reforma incluye elevar de los actuales cinco a seis años el período presidencial y suprimir la segunda vuelta en las elecciones

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

Bukele asumió el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, y tendría que concluir en 2029. Sin embargo, la reforma avalada por el Congreso adelantó las elecciones presidenciales a 2027, cuando también se votará por diputaciones y alcaldías.

Además, la cifra de personas fallecidas en las cárceles de El Salvador tras su detención bajo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 contra las pandillas, se elevó al menos a 547, según informó este martes la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

"Sube a 547 el número de víctimas mortales. La trágica cifra de al menos 547 personas fallecidas bajo custodia del Estado en el contexto del régimen de excepción, sin haber sido vencidas en juicio y sin perfil delictivo, representa una crisis profunda de derechos humanos que no puede ser ignorada", publicó la ONG en X.

Señaló que "lo que es aún más alarmante es que el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad"

Señaló que "lo que es aún más alarmante es que el 94% de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad".

Socorro Jurídico Humanitario, una organización que surgió en el contexto el régimen de excepción para brindar asesoría legal a familiares de personas detenidas, subrayó que "la cifra real de muertes podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos".

Según ha dicho en otras ocasiones la ONG, las muertes se han registrado principalmente en las cárceles que albergan a la mayoría de los más de 92.480 detenidos bajo este régimen y que en su gran mayoría no tienen condenas, mientras que poco se conoce de la reconocida cárcel del Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot).

De acuerdo con un informe del SJH divulgado a finales de enero, la violencia física encabeza las causas de muerte de presos en las prisiones de El Salvador, con cerca del 32% de los casos reportados.

Hasta el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado al respecto, ni ha reaccionado ante dicha situación.

El régimen excepcional, aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos a manos de pandilleros y que suspende garantías constitucionales a la población, ha dejado 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y es la principal medida del Gobierno de Bukele contra las maras para reducir la violencia.

La medida continúa vigente a pesar de los múltiples llamados de organizaciones de derechos humanos para poner fin a su implementación y cuenta con el respaldo de cerca del 85% de la población.