Nepal confirma 517 turistas extranjeros desaparecidos tras la riada, la mayoría indios

Los equipos de rescate transportan a una anciana rescatada de una residencia de Devighat tras la riada en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot (Nepal).

Katmandú/La Junta de Turismo de Nepal (NTB) confirmó este jueves que 517 ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos a causa de la riada que ha arrasado su frontera con el Tíbet, en un balance en revisión en el que figuran al menos cuatro ciudadanos españoles.

El último balance del organismo turístico eleva a 644 la cifra total de viajeros registrados en la zona del desastre, de los cuales 127 son de nacionalidad nepalí y 517 corresponden a visitantes de una treintena de países, sobre todo de la India (178), Estados Unidos (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35).

La cifra oficial nepalí cuenta por el momento a tres españoles desaparecidos en el distrito de Rasuwa, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmara desde Madrid que se busca a al menos cuatro nacionales.

A pesar de que el portavoz de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este jueves que Nepal les ha notificado la desaparición de cerca de 100 de sus nacionales en la zona del desastre, el documento preliminar de Katmandú no los contabiliza.

El desbordamiento de los ríos Bhote Koshi y Trishuli ha arrasado las riberas a su paso por los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha

El registro provisional incluye también a ciudadanos de Canadá (25), Reino Unido (33), Singapur (9), Alemania (8), Rusia (8), Letonia (6), Sudáfrica (6), Japón (5), Nueva Zelanda (5), Francia (4), Bélgica (3), España (3), Portugal (2), Italia (2), Irlanda (2), Países Bajos (2), Kazajistán (2), Bielorrusia (1), Bulgaria (1), Finlandia (1), Hungría (1), Israel (1), Lituania (1), Filipinas (1), Serbia (1), Suecia (1) y Suiza (1).

El informe técnico de la NTB señala que el desbordamiento de los ríos Bhote Koshi y Trishuli ha arrasado las riberas a su paso por los distritos de Rasuwa, Nuwakot, Dhading y Gorkha, donde agencias de viajes, guías locales y autoridades siguen cruzando datos para dar con el paradero de las excursiones que transitaban la zona.

La cifra de fallecidos por la inmensa riada que golpéo ayer una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el Tíbet (suroeste de China) subió a 289, mientras los desaparecidos reportados por ambos países llegan casi a 1.400 con las tareas de rescate obstaculizadas por el mal tiempo, accesos cortados y la propia geografía del lugar.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, una de las zonas más golpeadas es el puesto fronterizo entre ambos países, un área de posible tránsito entre un lado y otro de la divisoria. Las autoridades chinas señalaron que los equipos de emergencia lograron evacuar a más de 360 residentes a zonas seguras. Por su parte, el Nepal informó hoy de 123 rescatados, 29 de ellos extranjeros, sin precisar origen.

La zona es frecuentada por turistas por su belleza natural, que mezcla paisajes montañosos de la cordillera del Tíbet con valles donde desembocan ríos y afluentes, conectados por una red de carreteras estrechas, a menudo de un solo carril, que serpentean por el terreno. Esto dificulta llegar a superficies más elevadas.

El Servicio Geológico de EE UU concluyó que se trató de un deslizamiento de magnitud 5,2 y situó su origen a unos 55 kilómetros de al noroeste de Kodari

Según la Policía nepalí, un total de 7.400 efectivos de la Policía y el Ejército permanecen desplegados en las zonas afectadas.

Las autoridades chinas, que controlan la región autónoma, no informaron hoy del total de efectivos desplegados, e indicaron que la lluvia, la inestabilidad de las laderas, los accesos dañados y los cortes de comunicaciones complican la búsqueda en el condado chino de Gyirong (Tíbet, suroeste), así como el riesgo persistente de nuevos desprendimientos debido al mal tiempo.

Las autoridades chinas también recurrieron a medios aéreos: un dron enviado desde la provincia vecina de Sichuan llegó durante la madrugada local del jueves equipado con una estación base móvil y comunicaciones por satélite.

Un avión trasladó asimismo desde dicha provincia a 111 rescatistas, material especializado y cuatro perros de búsqueda.

Estados Unidos ha enviado 500.000 dólares para emergencias y un asesor en respuesta a desastres.

Las autoridades siguen evaluando el origen de la riada, ya que en un primer momento se contempló como posibilidad un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet, pero también se aludió a un terremoto por parte del Gobierno nepalí.

El Servicio Geológico de Estados Unidos concluyó después que se trató de un deslizamiento de magnitud 5,2 y situó su origen a unos 55 kilómetros de al noroeste de Kodari.

Científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) han advertido de que los escombros arrastrados en la riada del Himalaya podrían generar represas naturales y provocar un segundo episodio catastrófico si se liberan.