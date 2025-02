Netanyahu: "cooperación total" con Trump, incluida una posible reanudación de la guerra

Jerusalén/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este domingo tras reunirse con el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, que trabaja "en total cooperación" con el presidente de ese país, Donald Trump, incluido la reanudación de la guerra en Gaza si los rehenes no son liberados.

"Contrariamente a lo que se publica, el presidente Trump y yo estamos trabajando en total cooperación y coordinación", dijo Netanyahu en una declaración conjunta a la prensa tras su encuentro con Rubio en Jerusalén.

"Tenemos una estrategia compartida que no siempre es posible detallar al público, incluido cuándo se abrirán las puertas del infierno", añadió, lo que dijo sucederá si Hamás no devuelve "hasta el último" de los rehenes.

Además, Netanyahu habló de la amenaza común de Irán, y aseguró que tanto Israel como Estados Unidos están de acuerdo en "que no se debe permitir que los ayatolás tengan armas nucleares", según declaraciones recogidas por la prensa hebrea, y que "la agresión de Irán en la región tiene que ser revertida”.

"Hamás no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental" dentro de la Franja de Gaza

Por su parte, Rubio dijo que "Hamás no puede continuar como una fuerza militar o gubernamental" dentro de la Franja de Gaza y que "debe ser erradicado", en consonancia con los objetivos bélicos repetidos hoy por Netanyahu.

El mandatario israelí también aseguró que los dos había mantenido una "conversación muy productiva" sobre una serie de temas y reiteró que Trump "es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca".

Rubio se reunió también con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien dijo en un comunicado haber abordado con el estadounidense cómo fortalecer y establecer relaciones con los países de los Acuerdos de Abraham, gracias a los cuales en 2020 Israel normalizó relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Baréin y luego Marruecos, y lleva tiempo queriendo hacer lo mismo con Arabia Saudí.

Además, Saar dijo que también conversaron sobre el traslado de más embajadas a Jerusalén –gesto que ya materializó Trump con la estadounidense en su primer mandato–, además de la "lucha jurídica contra Israel" en la Corte Penal Internacional y cómo frenar el antisemitismo.

Donald Trump está "firme y profundamente comprometido con el objetivo de que todos y cada uno de los rehenes vuelvan a casa"

Ante el presidente de Israel, Isaac Herzog, Rubio aseguró que Donald Trump está "firme y profundamente comprometido con el objetivo de que todos y cada uno de los rehenes vuelvan a casa".

"Y no descansar, no callar, no olvidar hasta que todos ellos vuelvan a casa", aseveró Rubio junto a Herzog ante los medios, poco antes de que comenzara la reunión entre ambos en la residencia presidencial en Jerusalén.

Rubio destacó como una prioridad el trabajo conjunto de la Administración estadounidense con el Gobierno de Netanyahu para traer a los rehenes de vuelta, si bien también destacó entre los retos regionales a afrontar la situación en el sur de Líbano, donde Israel mantiene a sus tropas, la de Siria tras la caída de Bachar al Asad y, sobre todo, la relación con Irán.

"Siempre hemos buscado la paz y siempre quisimos la paz en nuestra región. Y creo que su visita aquí, así como su capacidad para cambiar e influir en nuestra región son enormes y pueden traer una gran esperanza a nuestro pueblo y a los pueblos de la región", dijo por su parte Herzog.

El presidente israelí hizo énfasis también en los esfuerzos de Israel para que los 73 rehenes que quedan en Gaza (70 capturados por Hamás en el ataque del 7 de octubre y tres que se encontraban en el enclave con anterioridad) regresen a territorio israelí.

En sus declaraciones, sin embargo, Rubio puso el foco en el régimen iraní

"Estamos gritando, sufriendo, rezando, trabajando incansablemente para traer de vuelta a casa a todos y cada uno de nuestros rehenes. Esta es nuestra mayor esperanza como nación y como individuos y quiero daros las gracias por este esfuerzo y porque estéis llevando a cabo esta sagrada misión", continuó el político israelí.

En sus declaraciones, sin embargo, Rubio puso el foco en el régimen iraní, asegurando que detrás de grupos como Hamás o el grupo chií Hizbulá en Líbano, así como de Asad en Siria o de los hutíes del Yemen, se encuentra Irán.

"Sigue siendo un desafío fundamental que tenemos ante nosotros, pero que sepan que no ha habido un defensor más firme del Estado de Israel en la Casa Blanca que el presidente Trump, a quien tengo el honor de servir como su secretario de Estado", aseveró.

Por su parte, el ministro de Finanzas israelí, el colono y ultraderechista Bezalel Smotrich, aseguró en una entrevista que los preparativos junto a EE UU para expulsar de forma masiva a los palestinos de Gaza han comenzado, según se hicieron eco este domingo otros medios locales.

En una entrevista anoche en el Canal israelí 12 Smotrich, que también es miembro del gabinete de seguridad, aseguró sin dar más detalles que " un equipo ha comenzado los preparativos junto con el equipo del presidente”, en referencia a Donald Trump.

"No habrá nada para los habitantes de Gaza durante los próximos 10 o 15 años"

“Tenemos dos componentes que deben implementarse. El primero es encontrar países que estén dispuestos y obviamente sean capaces de absorber (a los palestinos). El segundo es la enorme operación logística para sacar a esa gran cantidad de personas de aquí”, aseguró Smotrich.

El desplazamiento forzoso de población de un territorio ocupado, cuando se produce como parte de "una política de Estado y con intención", puede representar un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, indicó a EFE Omar Shaker, director de Human Rights Watch para Israel y Palestina.

Sin embargo, Smotrich al igual que el ex ministro de Seguridad Nacional, el también colono Itamar Ben Gvir –que dimitió por el inicio del alto el fuego en Gaza–, se refieren a esta expulsión como "migración voluntaria", y anoche reiteró que serán los propios palestinos los que decidan irse.

“No habrá nada para los habitantes de Gaza durante los próximos 10 o 15 años. Cuando volvamos a los combates y toda Gaza parezca Yabalia (el devastado norte), definitivamente no habrá nada para ellos allí”, dijo Smotrich urgiendo a retomar la guerra tras la primera fase de alto el fuego.

“Creo que la gran mayoría de ellos querrán hacerlo (irse de Gaza). Es un proceso que espero que comience en las próximas semanas. Incluso si es lento al principio, gradualmente ganará ritmo y se intensificará", añadió.

Países vecinos como Jordania y Egipto se han opuesto rotundamente a aceptar a millones de palestinos. Egipto, en concreto, lo ha calificado incluso como un riesgo para su seguridad nacional.