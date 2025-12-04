El 'New York Times' demanda al Pentágono por las nuevas restricciones a la prensa

El NYT pide al tribunal que se pronuncie sobre la libertad de prensa.

El diario sostiene que la nueva política es "exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa"

Nueva York/El diario The New York Times anunció este jueves que ha presentado una demanda contra el Pentágono por las nuevas restricciones que ese gabinete ha impuesto a la prensa a la hora de informar sobre el Ejército.

El periódico indicó en su página web que la política del Pentágono es "exactamente el tipo de esquema restrictivo de la libertad de expresión y de prensa" que la Corte Suprema y el Tribunal del Circuito de Washington D.C. han reconocido que viola la Primera Enmienda de la Constitución.

Esa Primera Enmienda es la que protege derechos fundamentales como la libertad de prensa y de expresión. Las nuevas normas del Pentágono establecen estrictas limitaciones de acceso físico a sus instalaciones y a uso de fuentes.

El 16 de octubre, día en que vencía el plazo para aceptar esas normas, grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de 30 años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales a modo de rechazo.

La demanda presentada por el NYT ante el Tribunal de Distrito de EE UU en Washington considera que el propósito de esa política es "cerrar las puertas del Pentágono —aquellas áreas que históricamente han estado abiertas a la prensa— a organizaciones de noticias, como los demandantes, que investigan e informan sin temor ni favoritismos sobre las acciones del departamento y su dirección".

El diario neoyorquino pide al tribunal que emita una orden, junto con una declaración de que las disposiciones relativas al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda son contrarias a la ley

El diario neoyorquino pide al tribunal que emita una orden que impida al Pentágono aplicar dicha política de prensa, junto con una declaración de que las disposiciones relativas al ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda son contrarias a la ley.

El NYT recuerda que los funcionarios del Pentágono han asegurado que el acceso a las instalaciones militares es un privilegio sujeto a regulación y que las nuevas directrices tratan "de prevenir filtraciones que dañen la seguridad operativa y la seguridad nacional".

Este pasado martes, durante la primera sesión informativa ofrecida por el Pentágono desde que retirara el acceso a la gran mayoría de medios nacionales y extranjeros acreditados tras el rechazo casi generalizado de sus nuevas normas, influencers, blogueros y reporteros de los llamados "nuevos medios" ocuparon la sala de prensa del organismo.

Varios de los nuevos acreditados, como Lance Johnston, miembro de la organización de derechas 'Fearless Media', se jactaron en redes sociales de que "ahora les pertenecían" los escritorios donde trabajaron durante décadas los representantes de medios como The Washington Post, The New York Times o el canal CNN.