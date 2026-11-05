Nicaragua suspende el intercambio militar con Cuba y Venezuela

“Deben de haber elementos internos que están impidiendo que se estén mandando tropas a Nicaragua”, afirma un experto al medio nicaragüense 'Confidencial'

La Habana/Nicaragua dejó fuera a Cuba y Venezuela de las autorizaciones de ingreso de tropas para 2027, con lo que interrumpió un intercambio militar que se mantenía desde 2020 y contemplaba el envío de efectivos para “actividades de carácter humanitario y ejercicios conjuntos con el Ejército nicaragüense”. Así lo informó este miércoles el medio independiente Confidencial, basándose en un decreto presidencial de Daniel Ortega. Publicado en la 'Gaceta del Diario Oficial', el texto afirma que mantiene relaciones de cooperación castrense con Rusia, China, Estados Unidos, México y varios países de Centroamérica, excluyendo de la lista a La Habana y Caracas.

“Cuba básicamente está acabada económicamente”, declaró al diario nicaragüense un experto en temas de seguridad que pidió el anonimato al mismo medio al explicar los factores que podrían estar detrás de la suspensión del intercambio. “No es que sea una ruptura –aclaró– lo que pasa es que deben de haber elementos internos que están impidiendo que se estén mandando tropas a Nicaragua”, agregó.

De acuerdo con el analista, las autoridades de La Habana estarían concentrando sus recursos militares y de seguridad en atender posibles escenarios de inestabilidad dentro de su territorio. “Si Cuba sigue así, en cualquier momento explota la población”, advirtió el mismo experto.

Ante la crisis económica, los apagones, la escasez de fármacos y el descontento, el Gobierno cubano tendría la necesidad de reforzar sus capacidades de seguridad interna frente a la posibilidad de protestas generalizadas o de una intervención estadounidense. El mismo especialista explica: “Están requiriendo de la mayor cantidad de fuerzas militares, de fuerzas del Ministerio del Interior, porque están previendo escenarios de agitación generalizado o de una posible intervención directa de Estados Unidos”.

Según una sistematización y análisis de datos a los decretos presidenciales publicados entre 2020 y 2027, consultada por Confidencial, entre 2020 y 2026, Cuba envió 700 militares a Nicaragua. En ese lapso se autorizó el ingreso de 50 efectivos por semestre, principalmente para “actividades humanitarias”.

Entre 2020 y 2027, consultada por Confidencial, entre 2020 y 2026, Cuba envió 700 militares a Nicaragua

El trabajo de investigación precisa que el siguiente año tampoco los militares nicaragüenses viajarán a la Isla por decisión del régimen Ortega-Murillo. “Los permisos de años anteriores contemplaban intercambios semestrales con La Habana y Caracas, hacia donde viajaban unos 100 efectivos al año a cada país”, se subraya en el texto.

Aunque el decreto no establece las razones de la exclusión, el hecho marca un cambio en la cooperación militar entre Managua y La Habana, que había mantenido autorizaciones semestrales durante los años anteriores.

La suspensión no se limita a Cuba. Venezuela tampoco aparece en las autorizaciones de ingreso de tropas extranjeras a Nicaragua para 2027, pese a que ambos gobiernos mantenían ejercicios e intercambios militares.

Según la sistematización, entre 2020 y el segundo semestre de 2026 fueron autorizados al menos 2 mil 190 militares venezolanos para ingresar a territorio nicaragüense.

El especialista atribuyó este cambio a la situación política venezolana y a la reorganización de sus fuerzas armadas tras los acontecimientos del 3 de enero de 2026, cuando una intervención estadounidense derivó en la captura y extracción de Nicolás Maduro.

A su juicio, las fuerzas militares venezolanas estarían concentradas en el desarrollo del nuevo escenario político, por lo que la ausencia de sus efectivos en Nicaragua no necesariamente significa una ruptura diplomática o militar.