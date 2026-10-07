Nobel de Química para Kagan y Soai por las reacciones que conducen a la homoquiralidad

En medicina, sus investigaciones permiten comprender y controlar moléculas cuyos efectos pueden variar según su configuración espacial

Copenhague/El Premio Nobel de Química 2026 es para el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai “por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”, que permite a los científicos impulsar reacciones que conducen a la homoquiralidad, anunció este miércoles la Real Academia de las Ciencias Sueca.

La homoquiralidad es la propiedad por la cual los sistemas vivos utilizan exclusivamente una sola forma geométrica de las moléculas que son quirales —no superponibles con su imagen especular—, en vez de una mezcla equitativa de ambas, como ocurre con muchas otras moléculas.

La Academia de Ciencias de Francia expresó este miércoles su “gran orgullo” por la concesión del premio a Kagan, de 95 años, académico desde 1991 y profesor emérito de la Universidad Paris-Sud Orsay.

La institución felicitó a ambos investigadores y destacó la relevancia de sus trabajos, especialmente para la química de los seres vivos y la fabricación de medicamentos.

Estos trabajos ayudan a comprender y controlar la quiralidad, propiedad de moléculas biológicas y farmacéuticas cuyos efectos pueden variar según su configuración espacial

Estos trabajos son fundamentales para comprender y controlar la quiralidad, una propiedad de numerosas moléculas biológicas y farmacéuticas cuyos efectos pueden variar según su configuración espacial.

“Este es el día más emocionante de mi vida, por supuesto”, dijo Soai en rueda de prensa digital celebrada en la sede de la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo.

Soai, que reveló que estaba haciendo unas compras cuando recibió la llamada del Comité Nobel, se mostró muy contento de compartir el premio con Kagan, “un químico orgánico tan famoso”, y porque su campo de investigación haya sido premiado.

Soai espera que el galardón haga que se reconozca la importancia de la quiralidad de las moléculas y se continúe desarrollando ese campo

“Hay muchos excelentes investigadores en este campo, así que estoy especialmente feliz por recibir el premio”, afirmó.

Soai espera que el galardón haga que la gente reconozca la importancia de la quiralidad de las moléculas y que las próximas generaciones continúen desarrollando ese campo.

“Esta no es la respuesta final. Este campo debe seguir siendo promovido”, dijo.

La ceremonia oficial de entrega del Premio Nobel se celebrará en Estocolmo el 10 de diciembre de 2026, fecha en la que se conmemora el aniversario de la muerte de Alfred Nobel.