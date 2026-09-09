Noboa condecora a Marco Rubio en Ecuador y alaba su capacidad de resolver problemas

El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, durante una rueda de prensa este miércoles, en Quito (Ecuador).

Quito/El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, condecoró este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos (EE UU), Marco Rubio, en el inicio de su visita al país andino, dentro de una gira que inició el martes en Colombia y que lo llevará el jueves a Perú.

Noboa otorgó a Rubio la orden nacional al mérito en el grado de gran cruz, dirigida a personas que hayan realizado méritos extraordinarios para la nación ecuatoriana tanto en el campo militar como civil, la misma que también entregó en marzo a Kristi Noem, la ex secretaria de Seguridad Interna de Donald Trump y delegada de la iniciativa del Escudo de las Américas.

El mandatario ecuatoriano destacó y agradeció el apoyo de Rubio para intensificar la cooperación de EE UU en la "guerra" que desde 2024 mantiene declarada al crimen organizado, a cuyas bandas se les atribuye la ola de violencia sin precedentes que atraviesa el país andino.

El gobernante aseguró que EE UU y Ecuador están plenamente comprometidos en "cuidar y preservar la cultura del continente americano, salvando sus valores y dando paz no solo para EE UU sino para toda la región, con la misma fuerza y convicción".

Hemos logrado trabajando mano a mano con EE UU dar más paz, salud y más libertades no solo para nuestros pueblos, sino también para el continente entero

Noboa aseguró que Rubio "ha resuelto muchos problemas difíciles de resolver", al punto que "si hay un problema que no tiene solución, Marco Rubio encontrará la manera de resolverlo", gracias a que "ha tenido un liderazgo diferente a lo normal".

"Desde Ecuador siempre estaremos agradecidos con su trabajo y su servicio. Hemos logrado trabajando mano a mano con EE UU dar más paz, salud y más libertades no solo para nuestros pueblos, sino también para el continente entero. Espero tenerlo más veces en Ecuador visitándonos y acompañándonos en esta lucha por cambiar al continente", concluyó.

Por su parte, Rubio recordó que es la tercera vez que se reúne con Noboa, y la segunda que lo hace en el palacio presidencial de Carondelet, en Quito, donde ya estuvo en septiembre del año pasado.

El secretario de Estado apuntó que "las relaciones entre EE UU y Ecuador han mejorado en los últimos años, especialmente en los últimos tres o cuatro años, en cooperación en seguridad y también en otros temas que no son tan importantes".

"El principal objetivo del Gobierno de Ecuador es la seguridad de su pueblo, y cuando vemos las amenazas a su seguridad, tenemos que trabajar. (Noboa) está haciendo eso de una manera formidable", señaló Rubio.

"Tenemos los mismos principios y esa es la razón por la que continuaremos viendo el fuerte compromiso del presidente Trump y de nuestra administración para ayudarles a todos a seguir trabajando", añadió.

"No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tienen armas y equipos que se parecen a un ejército nacional

Tras reunirse en Quito con Noboa, el secretario de Estado anunció que la Administración de Donald Trump declarará como organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Los Tiguerones, uno de los grupos delictivos causantes de la ola de violencia sin precedentes que sufre el país andino.

La banda se convertirá así en objetivo de EE UU, como ya lo son también Los Choneros, Los Lobos y Chone Killers, las otras tres bandas ecuatorianas que también están consideradas terroristas por Estados Unidos.

A Los Tiguerones se les atribuyen acciones como la irrupción de un grupo armado al canal TC Televisión durante una emisión en directo en enero de 2024 y tienen como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, que se encuentra en libertad después de que fuera detenido en España y no se concretara su extradición a Ecuador.

"No hablamos de una mafia típica, hablamos de terroristas que en muchos casos tienen armas y equipos que se parecen a un ejército nacional. No son grupos comunes. Participan en delitos comunes, pero tienen capacidad terrorista, y hay que derrotarlos", manifestó Rubio en una comparecencia en el Palacio de Carondelet, sin opción a preguntas.

El secretario de Estado de EE UU señaló que se requiere una coalición internacional para combatir a las organizaciones criminales transnacionales, motivo por el que Trump lanzó la iniciativa Escudo de las Américas, que reúne hasta ahora a gobiernos de países de América Latina afines al mandatario estadounidense.

"Esta alianza entre nuestros países es importantísima, y en la región no tenemos un mejor aliado para ello que Ecuador", aseveró Rubio.

"Nuestras fuerzas de élite está trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tanto daño a la región"

"Nuestras fuerzas de élite está trabajando conjuntamente a diario de una manera que no tiene precedente para desmantelar estos grupos que están haciendo tanto daño a la región", añadió.

La visita de Rubio a Ecuador se da en medio de una campaña de bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones ecuatorianas de pesca en el Pacífico, bajo el argumento de que, según su información de inteligencia, dan apoyo a las "narcolanchas" que llevan grandes cantidades de cocaína desde las costas del país hasta Norteamérica.

En las últimas dos semanas han sido hundidas seis embarcaciones señaladas por EE UU de colaborar con Los Choneros, la banda criminal más antigua que opera en Ecuador.

La presencia militar de EE UU en Ecuador también se ha hecho tangible esta semana con la llegada de dos aeronaves MV-B22 Osprey que han participado en un operativo en el enclave de minería ilegal del Alto Punino, en la Amazonía ecuatoriana, supuestamente controlado por los Comandos de la Frontera, grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En ese sentido, Rubio anticipó que la administración de Trump pedirá al Congreso la aprobación para destinar otros 45 millones de dólares a afianzar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador y confirmó una partida exclusivamente de 10 millones de dólares para combatir a la minería ilegal, "que se está robando la riqueza del país".

También adelantó que EE UU entregará a Ecuador una nueva embarcación de la Guardia Costera estadounidense de 61 pies (unos 30 metros) de eslora, así como cinco interceptores más, para sumar un total de doce embarcaciones entregadas este año para reforzar la capacidad marítima del país contra estas organizaciones.