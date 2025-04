Noboa y González cierran con masivos actos una campaña de ataques e improperios en Ecuador

Guayaquil/El presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Daniel Noboa, y su rival, la candidata correísta Luisa González, cerraron este jueves por todo lo alto una campaña muy aguerrida y sucia, llena de ataques, improperios e insultos, con un país que avizora un resultado muy ajustado y reñido para la votación del domingo.

Tanto Noboa como González concentraron a miles de sus seguidores en la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país, su principal motor económico, pero a la vez uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal que ha llevado al país a situarse a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica, con un promedio de un asesinato cada hora en este inicio de 2025.

El candidato de Acción Democrática Nacional (ADN) llenó el mayor coliseo de Guayaquil de morado para su cierre de campaña, donde estuvo respaldado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que está en es una elección de "o socialismo, o libertad".

Noboa ensalzó su popular figura de cartón a tamaño real que exhiben con orgullo sus seguidores y que se reparten por miles en sus actos electorales para señalar que está "en todo el país", como un símbolo de que este domingo triunfará.

"Es una figura de cartón que ha resultado tener alma, el alma de lucha de todos los ecuatorianos, los que prefieren un país libre y de dignidad", dijo el mandatario, para quien "Ecuador ya tiene presidente, ya tiene a su luchador, Daniel Noboa Azín, presidente de los ecuatorianos para el periodo 2025-2029".

Un poco antes, frente a una masa de simpatizantes que se extendía a lo largo de una de las principales calles de Guayaquil, la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), que tiene como líder al ex presidente Rafael Correa (2007-2017), compareció bajo una intensa lluvia para reivindicar que formará un Gobierno de "unidad" donde "no habrá persecución".

Y es que la candidata correísta ha logrado aglutinar en torno a su candidatura no solo a Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena de Ecuador cuyo candidato presidencial, Leonidas Iza, sacó medio millón de votos en la primera vuelta, sino también al ex candidato presidencial Jan Topic, impedido de competir en estos comicios por una impugnación que el ex legionario y empresario especialista en seguridad achaca a Noboa, pues se perfilaba como un serio rival para desbancarlo.

González volvió a demostrar su desconfianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y llamó a sus seguidores a salir de las calles en caso de que hayan indicios de irregularidades que ambos candidatos denunciaron sin pruebas en la primera vuelta.

La campaña electoral comenzó el 23 de marzo con el debate electoral entre ambos candidatos, un enfrentamiento muy intenso y a cara de perro, de ataques, descalificaciones e incluso insultos a lo largo de las dos horas que estuvieron frente a frente, incapaces incluso de darse un apretón de manos sincero.

Uno de los momentos más recordados del debate fue cuando González le pidió a Noboa que le mirase a los ojos para responderle y le pidió tenerle el respeto que, según ella, no le tiene a otras mujeres. "A mí me respetas, majadero", espetó la correísta.

Al día siguiente, Noboa llegó a señalar en una entrevista de radio que González había estado "histérica" y fue la mecha para que la candidata se ha reiterado en llamar "majadero" al presidente un día tras otro de la campaña.

Mientras, en su búsqueda de apoyos internacionales que respalden la "guerra" que Noboa declaró al crimen organizado, el Gobierno trajo a Ecuador el pasado fin de semana al fundador de la empresas de seguridad privada Blackwater, el ex militar estadounidense Erik Prince, quien en una entrevista de radio llegó a declarar sin prueba alguna que el ex presidente Correa es el padre del hijo menor de González.

"Aquí hay muchas madres solteras, y ser una madre soltera no le da derecho a que te inventen un padre para tus hijos. Esta semana sufrí el más vil ataque de campaña sucia por ser madre soltera. Se metieron con mi hijo menor", señaló este jueves González sobre "este gringo que trajo el candidato de cartón", en referencia a Noboa.

Otra controversia de la campaña fue la foto de Noboa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien tuvo un encuentro privado en Mar-a-Lago (Florida) que el mandatario ecuatoriano anunció en un inicio a bombo y platillo y del que luego solo trascendió una imagen, aparentemente en el marco de un acto social.