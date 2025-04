Nueva York recuerda a los migrantes que pueden acudir sin miedo a los hospitales

Nueva York/La ciudad de Nueva York aseguró este viernes que sigue comprometida con proteger a los inmigrantes y les recordó que no teman acudir a los hospitales para recibir la ayuda que necesitan, pese a ser momentos "difíciles" en que el Gobierno del presidente Donald Trump arrecia su campaña contra esta comunidad.

Un grupo de funcionarios de la ciudad, encabezados por el comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigración, Manuel Castro, se reunieron hoy en un foro para asegurar a los inmigrantes que sigue vigente la ley que convirtió a Nueva York en una "ciudad santuario" (amiga de los inmigrantes).

Indicaron, en ese sentido, que estos no tienen que revelar su estatus migratorio para recibir servicios de salud y todos los beneficios que por años se les han prestado, pese a la política migratoria de Trump, a quien no mencionaron por su nombre. "Tenemos una larga y orgullosa historia de cuidar a todos, sin excepción, y hoy, nuestro compromiso con el acceso a la atención médica sigue siendo inquebrantable, independientemente del estado migratorio, la capacidad de pago o por el dominio del inglés", indicó la comisionada interina del Departamento de Salud local, Michelle Morse.

"Proteger a nuestros neoyorquinos inmigrantes no solo es lo correcto: es un imperativo de salud pública", sostuvo Morse, quien ofreció datos de un informe que su agencia dio a conocer esta semana sobre la salud de los inmigrantes, que revela que su expectativa de vida es mayor que la generación que ha nacido en EE UU, por lo que es importante que tengan acceso a servicios sanitarios.

También dijo que defender e invertir en la confianza y la dignidad de los inmigrantes "es esencial" para una ciudad segura

También dijo que defender e invertir en la confianza y la dignidad de los inmigrantes "es esencial" para una ciudad segura y saludable. "Estamos viviendo un período extremadamente intenso de control migratorio que tiene consecuencias directas para nuestra salud", sostuvo Morse, que estuvo acompañada por el director ejecutivo de la corporación de hospitales y clínicas de salud públicas, Jonathan Jiménez, de origen colombiano, y que recordó que sus padres fueron indocumentados.

Jiménez, también médico, reiteró que no se revela información de los pacientes y que su privacidad está protegida por la ley, por lo que los inmigrantes no tienen que dar información sobre su estatus migratorio para recibir servicios. El galeno también dirige el programa NYC Care, para neoyorquinos que no reúnen los requisitos para un seguro médico, incluidos los indocumentados, y que acuden a clínicas comunitarias, donde dijo que no ha visto una reducción en el número de pacientes que atienden, unos 10.000 mensuales.

Indicó que su agencia trabaja en coordinación con 22 ONG para llevar el mensaje a los inmigrantes y además ha emitido una guía para los empleados de la corporación de hospitales sobre qué hacer para proteger a pacientes si los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentan en sus instalaciones.

El comisionado de Inmigración, Castro, dijo a EFE que el foro se realiza luego de que inmigrantes preguntaran si es seguro acudir a hospitales buscando servicios o medicamentos por el temor a ser deportados por la política migratoria de Trump, con la que coopera el alcalde Eric Adams.