El nuevo canciller de Argentina desmiente cualquier caza de brujas por el voto a favor de Cuba

Madrid/La Cancillería argentina sigue dando de qué hablar tras el voto inesperado en la ONU del Gobierno de Javier Milei a favor de la resolución contra el embargo de EE UU a Cuba que provocó la destitución fulminante de Diana Mondino. Según la prensa argentina, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto no fue quien tomó la decisión de mantener el voto a favor de La Habana, sino su vicecanciller, Eduardo Bustamante, que sí seguirá en el cargo.

Según el medio iProfesional, la Dirección de Organismos Internacionales emitió un memorándum que aconsejaba votar en contra del embargo. Paola Di Chiaro, funcionaria de la Cancillería, pidió tener en cuenta que hay un acuerdo con Cuba en el Comité de Descolonización, en virtud del cual La Habana vota, a cambio, a favor de la devolución de las Malvinas. Mondino, según este relato, dudó sobre cuál debía ser la decisión final y acabó delegando en Bustamante que, tras consultar con otros altos cargos –incluyendo al asesor de Milei, Santiago Caputo– terminó diciendo a Mondino: "Tenés todo el apoyo para votar en contra del embargo".

La decisión se cobró, pocas horas después, la cabeza de la canciller, pero Bustamante salvó la suya y seguirá como segundo del nuevo canciller, Gerardo Wherthein. El sucesor de Mondino, a quien Milei encargó identificar a los diplomáticos “traidores” y a los “enemigos de las agendas de la libertad”, ha ordenado la apertura de un sumario administrativo –sin especificar qué organismo o persona debe realizarlo, una anomalía en el país– y, aunque pidió la renuncia de todos los funcionarios de la Cancillería, solo ha aceptado la de tres personas vinculadas al área económica y no a la que estuvo involucrada en la votación del 30 de octubre, incluyendo los que transmitieron el mensaje a Mondino.

"Lo que queremos entender es cómo se gesta una votación a favor de Cuba en un país que tiene una política exterior contraria a eso"

La orden de Milei ya tiene las primeras consecuencias judiciales. El diputado socialdemócrata Fernando Carbajal, del sector de la Unión Cívica Radical que no apoya al actual Gobierno, presentó una denuncia por "persecución ideológica" e "acciones de inteligencia ilegal" contra parte del Ejecutivo. "Denunciamos penalmente al presidente Milei y al canciller Werthein por la purga estalinista-libertaria en el Ministerio de RR EE. La persecución ideológica viola la Constitución, la Ley de Inteligencia y el Código Penal. No vamos a callar frente al autoritarismo y el macartismo", explicó en X.

El diputado sostiene que no hay ningún problema con la salida de Mondino, que es “legal” y “legítima” por ser parte del Gabinete y haber perdido la confianza del presidente que la nombró, sino con que eso se utilice para llevar a cabo una “purga ideológica”.

El malestar no está solo en la oposición. El ex presidente Mauricio Macri ha manifestado a la prensa argentina que está de acuerdo con la postura de Milei en lo que a la votación respecta así como en solicitar la renuncia de los cargos políticos, pero cree que eso no puede dar lugar a una causa general contra los empleados públicos. “La Cancillería es un lugar muy disciplinado; la limpieza que debe hacerse, y que ya había comenzado Mondino, es con la gente que nombraron Alberto Fernández y Sergio Massa, pero no tiene que ver con la gente de carrera, sino con los políticos. Esos sí, deben limpiarse, reducir los privilegios, que paguen impuestos a las ganancias, pero no se trata de una caza de brujas ni de hacer que voten en contra de su voluntad”, expuso.

Werthein, por su parte, asegura que la investigación no será ideológica. “Lo que queremos entender es cómo se gesta una votación a favor de Cuba en un país que tiene una política exterior contraria a eso, y que no es implícita. Necesitamos entender por qué se genera esa confusión”, explicó.