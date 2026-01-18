El nuevo gabinete de Delcy Rodríguez en Venezuela: militares, sancionados y propagandistas

Caracas/Dos semanas después de asumir la presidencia encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, Delcy Rodríguez comenzó a delinear el rostro de su gobierno. La reconfiguración del gabinete está marcada por la presencia de militares, funcionarios sancionados y figuras clave de la maquinaria comunicacional del chavismo. Los cambios, anunciados de forma escalonada, alcanzan áreas estratégicas como economía, seguridad, transporte, comunicación e inteligencia.

Rodríguez, quien antes ocupaba simultáneamente la Vicepresidencia Ejecutiva y el Ministerio de Hidrocarburos, mantiene vacantes esas dos carteras mientras ejerce la presidencia encargada por orden del Tribunal Supremo. Sin embargo, en este período ha realizado al menos siete nombramientos que ofrecen pistas claras sobre la orientación política de la nueva etapa.

El movimiento más significativo fue la exclusión del empresario colombiano Alex Saab del gabinete. Rodríguez anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una “nueva instancia” encabezada por Luis Villegas, lo que dejó fuera a Saab, uno de los hombres más cercanos a Maduro.

Saab, nacido en Barranquilla y de origen libanés, fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde estuvo preso desde 2021 hasta finales de 2023, acusado de conspiración para lavado de dinero y de actuar como testaferro del régimen venezolano. Fue liberado tras un perdón presidencial firmado por el entonces presidente estadounidense Joe Biden y, ya de regreso en Caracas, Maduro lo nombró ministro en octubre de 2024. Su salida ahora marca un distanciamiento simbólico de una de las figuras más controvertidas del chavismo internacional.

El nuevo gabinete refuerza la impronta castrense

Villegas, su sustituto, es teniente coronel retirado con formación en Comando y Plana Mayor en la Gendarmería Nacional Argentina. Ya había sido designado ministro de Comercio Nacional en febrero de 2024 y responde a un perfil técnico-militar que se repite en otros nombramientos recientes.

El nuevo gabinete refuerza la impronta castrense. El vicealmirante Aníbal Coronado pasó en cuestión de días por dos ministerios: fue nombrado titular de Ecosocialismo el 12 de enero y, cuatro días después, trasladado al Ministerio de Transporte. Coronado había sido ministro del Despacho de la Presidencia y fue sancionado en 2024 por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su vinculación con el aparato de represión y fraude electoral del chavismo.

Otro nombre clave es el del general en jefe Gustavo González López, sancionado por Estados Unidos desde 2015 por violaciones de derechos humanos. Ex ministro de Interior y ex director del Sebin, González López fue designado ahora comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), dos estructuras centrales en el control político y militar del país.

También fue nombrado ministro del Despacho de la Presidencia el capitán Juan Escalona, antiguo edecán del fallecido Hugo Chávez y luego integrante del anillo de seguridad de Maduro y Flores.

Miguel Pérez Pirela es además coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada por Chávez y Fidel Castro

En el área comunicacional, Rodríguez apostó por dos figuras ideológicamente alineadas. El propagandista Miguel Pérez Pirela fue nombrado ministro de Comunicación. Fundador del medio oficialista La Iguana TV y ex conductor de programas en Venezolana de Televisión, Pérez Pirela es además coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada por Chávez y Fidel Castro.

Por su parte, Freddy Ñáñez, hasta ahora ministro de Comunicación e Información, pasó a dirigir el Ministerio de Ecosocialismo. Ñáñez fue sancionado por Estados Unidos en 2024 y durante su gestión se destacó por una estrategia comunicacional centrada en la confrontación con la oposición y la denuncia de supuestas conspiraciones extranjeras.

En el área económica, Rodríguez designó como vicepresidente sectorial a Calixto Ortega, ex presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025. Ortega, ingeniero con formación en finanzas en las universidades de Rice y Columbia, ocupaba cargos clave en el aparato financiero del Estado y sustituye a la propia Rodríguez en esa vicepresidencia.

La crisis venezolana también se ha colado en la agenda internacional. El Vaticano confirmó que intentó negociar una salida pacífica, incluso un posible exilio para Maduro, sin éxito. En paralelo, la situación del país fue tema de debate durante la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, donde varios líderes reclamaron el retorno de la democracia y la liberación de los presos políticos.