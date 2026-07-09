El nuevo Gobierno de Colombia cerrará sus embajadas en Cuba y Nicaragua

El canciller designado por De la Espriella asegura que “revisarán” su participación en organismos internacionales como la ONU o la OEA

Madrid/El giro del Gobierno de Colombia con el recién electo Abelardo de la Espriella es claro también en su política exterior a falta de casi un mes para la toma de posesión. El canciller designado por el nuevo presidente, Omar Bula, ha asegurado que cerrará sus embajadas en La Habana y en Managua.

“Queremos una cancillería eficiente, proactiva, con buenas relaciones con todos, sin apoyar, sin embargo, Gobiernos que están totalmente opuestos a la filosofía del presidente De la Espriella, como en el caso de Nicaragua y Cuba. No vamos a legitimar regímenes poniendo una embajada ahí”, aseveró el canciller designado en una entrevista con Noticias RCN.

Preguntado por los reporteros si es que van a cortar relaciones diplomáticas, dijo: “Relaciones va a haber, lo que no va a haber es embajadas”. Hay “varios modelos que se pueden utilizar”, explicó, pero insistió: “En todo caso son países que definitivamente están en una corriente distinta, no tanto por la ideología: se trata de dictaduras, dictaduras de largo plazo, y no creo que sea nuestro papel legitimarlas de ninguna manera”.

"Se trata de dictaduras, dictaduras de largo plazo, y no creo que sea nuestro papel legitimarlas de ninguna manera"

En cuanto a Venezuela, Bula aseguró que van a estar “muy cerca” del proceso que se está llevando a cabo de la mano de Estados Unidos, “siempre con una visión orientada a que un futuro próximo podamos trabajar juntos, en pro de la democracia, de la libertad de empresa, de los valores occidentales, de tantas cosas que han sido debilitadas en los últimos años en nuestro país”.

“Es una oportunidad gigantesca”, declaró el canciller designado. “Para mí es una cosa bellísima poder pensar que Colombia y Venezuela se unen, explotan sus riquezas de manera racional, se abren, crean sistemas democráticos sólidos”.

Por otra parte, afirma que recuperarán la conexión diplomática con países con los que la relación “ha sido muy afectada en los últimos años”. De manera urgente, dijo, con Estados Unidos, pero también con Israel, Estado con el que, antes de que el presidente saliente, Gustavo Petro, rompiera relaciones en mayo de 2024, “tuvimos relaciones cordiales durante décadas”.

Los “grandes pilares” en los que basará su mandato al frente de la política exterior colombiana, mencionó Bula, son tres: “modernización, profesionalización y austeridad”. Al respecto, aseguró que, a pesar de ser un servicio público, pretende imprimir a la cancillería su experiencia como administrador, y lograr que funcione “como una empresa”, con “resultados medibles, concentrándonos mucho en la diplomacia económica y tecnológica”.

“Sabemos que también hay dinero colombiano, de los contribuyentes, que se destina a la cooperación internacional. Ese será el criterio: un criterio de negocios, básicamente”

Sobre ello abundó en otra entrevista, a Blu Radio, en la que dijo que examinarán los fondos destinados a cooperación internacional. “Sabemos que también hay dinero colombiano, de los contribuyentes, que se destina a la cooperación internacional. Ese será el criterio: un criterio de negocios, básicamente”, mencionó.

En ese mismo espacio, Bula anunció que se llevará a cabo una revisión de la participación de Colombia en organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Vamos a hacer un análisis muy minucioso y riguroso de nuestro relacionamiento con cada uno de los organismos internacionales. No se trata de abandonar la comunidad internacional, sino de revisar los acuerdos vigentes. Con base en ese análisis, buscaremos que todo esté en función de nuestro interés nacional”.

Y prosiguió: “Si en algún momento hay un choque de criterios entre lo que proponen las Naciones Unidas y las agendas internacionales chocan con nuestra agenda, tendremos que analizar desde un punto de vista soberano qué nos conviene y qué no. En ese momento tomaremos la decisión”.