Las ONG y la oposición reportan entre 130 y 155 liberaciones de presos políticos en Venezuela

Continúan las vigilias de familiares, las huelgas de hambre y las acusaciones de abusos en las cárceles del país

Caracas/Entre 139 y 155 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según los conteos divulgados por la ONG Foro Penal y la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (Pud). Las cifras, aunque coinciden en señalar un aumento de liberaciones en la última semana, reflejan también la opacidad y la falta de información oficial sobre un proceso que familiares y activistas califican de lento, arbitrario y cargado de sufrimiento.

Foro Penal informó este sábado que, hasta las 17:00 hora local, tenía registradas 139 excarcelaciones. El dato fue ofrecido por Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización, a través de la red social X. Minutos después, la Pud elevó la cifra a 155 personas liberadas hasta las 17:20 y reclamó que se aceleren los procedimientos para que “finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares”.

Desde el anuncio inicial de liberaciones, hecho por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, decenas de familiares han permanecido día y noche a las afueras de distintos centros penitenciarios del país. Las vigilias se han convertido en una escena habitual, marcada por la incertidumbre, la espera y la ausencia de información clara sobre quiénes serán liberados y bajo qué condiciones.

La noche del sábado, familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos se concentraron frente a El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Allí exigieron a las autoridades una liberación “total, inmediata y sin condiciones” de todos los detenidos por motivos políticos. “No estamos pidiendo migajas. No estamos pidiendo favores. Como familiares estamos exigiendo que se cumpla un compromiso, que se cumpla la palabra empeñada”, declaró Diego Casanova, rodeado de personas que sostenían carteles con fotografías de sus parientes encarcelados.

“Este modelo de excarcelación que se ha dado ha sido parte de la tortura que nos hacen”

A su lado, Valeria Somaza, hermana del activista político Luis Somaza, denunció el impacto psicológico del proceso de excarcelación “a cuentagotas”. Según afirmó, la ansiedad y la incertidumbre forman parte de una dinámica que agrava el padecimiento de los detenidos. “Este modelo de excarcelación que se ha dado ha sido parte de la tortura que nos hacen”, subrayó.

Las críticas al proceso no provienen solo de los familiares. La organización Provea advirtió recientemente que persisten “dilaciones indebidas y abusos autoritarios” que impiden concretar las liberaciones anunciadas. A juicio de la ONG, la falta de cronogramas claros y la discrecionalidad en la ejecución de las medidas prolongan innecesariamente el sufrimiento de los presos políticos y de sus allegados.

En paralelo a las excarcelaciones, han surgido nuevas denuncias sobre la situación dentro de las cárceles. Este sábado, Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, informó que un grupo de presos políticos recluidos en la cárcel Rodeo I inició una huelga de hambre para exigir su libertad y mejores condiciones de reclusión. Según Moreno, los reclusos fueron sometidos a aislamiento prolongado en una celda de castigo y obligados a permanecer desnudos.

“Las condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos los tiene en un nivel de desesperación y preocupación constante”, denunció el dirigente opositor, quien hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a la situación de los presos políticos en el país. El Gobierno venezolano no ha confirmado hasta el momento la huelga de hambre denunciada en Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.

Entre los casos recientes de excarcelación figuran varios ciudadanos extranjeros

El contexto de estas denuncias contrasta con la posición oficial del Ejecutivo, que insiste en que Venezuela está “libre de presos políticos”. En una línea argumental que recuerda a la utilizada históricamente por el régimen cubano, el chavismo sostiene que quienes son señalados como prisioneros de conciencia están encarcelados por la supuesta “comisión de terribles hechos punibles”. Esa narrativa, reiterada hasta el cansancio, se mantiene incluso mientras se producen excarcelaciones reconocidas por organizaciones independientes y por la propia oposición, lo que deja en evidencia la contradicción entre el discurso oficial y los hechos sobre el terreno.

Entre los casos recientes de excarcelación figuran varios ciudadanos extranjeros. Foro Penal confirmó la liberación de la húngara Zsuzsanna Bossanyi, detenida en junio de 2025 tras la intercepción de un buque de exploración submarina cerca de las costas venezolanas. La mujer formaba parte de la tripulación de una embarcación con bandera panameña que, según la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, realizaba labores de exploración en la zona económica exclusiva del país.

Asimismo, la ONG informó sobre la excarcelación de Yevhenii Trush, ciudadano ucraniano detenido en octubre de 2024, así como la liberación previa de tres alemanes y tres holandeses que habían sido arrestados de forma arbitraria.

Pese a estos gestos, las organizaciones de derechos humanos y la oposición sostienen que las excarcelaciones parciales no resuelven el problema de fondo. Mientras no se reconozca la existencia de presos políticos y no se garantice su liberación plena, inmediata y sin condiciones, la vigilia –dentro y fuera de las cárceles– continuará siendo el símbolo de una crisis que sigue abierta.