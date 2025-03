La ONU estima que 20 millones de personas fueron afectadas por el terremoto en Birmania

Bangkok/El impacto del terremoto de magnitud 7,7 en la ciudad de Mandalay, la segunda mayor de Birmania, comienza a emerger con más claridad dos días después del sismo. "Todo está en ruinas, nadie quiere volver a sus casas", dice a EFE un vecino de la urbe, próxima al epicentro.

"Todo son ruinas. Edificios colapsados, carreteras bloqueadas... A algunos sitios ni siquiera se puede llegar en coche. Los vecinos viven en la calle o a la intemperie, entre ruinas de edificios colapsados", añade por teléfono.

"Los edificios que no han colapsado están inclinados, así que todo el mundo teme que se caigan. Nadie quiere volver a sus casas", agrega el vecino, que ayuda en la distribución de comida a las víctimas y prefiere no revelar su nombre.

En total hay al menos 1.644 muertos, 3.408 heridos y 139 desaparecidos en las zonas afectadas por el sismo

Mandalay, excapital birmana y urbe histórica del país por su importancia en la tradición budista, alberga a alrededor de 1,5 millones de habitantes, y se sitúa a unos 17 kilómetros del epicentro del sismo de 7,7 que sacudió el centro-norte del país el viernes.

El último recuento de la junta militar que detenta el poder en Birmania desde el golpe de 2021 es de 694 muertos solo en Mandalay, a donde se desplazó ayer el jefe del régimen, Min Aung Hlaing.

El régimen castrense divulgó horas después, en la noche del sábado, que en total hay al menos 1.644 muertos, 3.408 heridos y 139 desaparecidos en las zonas afectadas por el sismo, con el estado de emergencia declarado en varias regiones, incluida la de Mandalay.

"La situación es muy triste, no puedo ni hablar. No encuentro a muchos de mis amigos", dice a EFE el residente, e indica que no hay aún campamentos habilitados para desplazados y que los vecinos se ayudan unos a otros.

El aeropuerto de la ciudad permanece cerrado y carreteras y puentes cercanos dañados, lo que dificulta el acceso a la antigua capital birmana.

Las comunicaciones por internet también permanecen interrumpidas en Mandalay, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

El 70% de la municipalidad de Sagaing, a distancia similar del epicentro, se encuentra "destruido", según Cruz Roja birmana

Imágenes satelitales tomadas por la empresa estadounidense de tecnología espacial Maxar antes y después del sismo muestran cómo un barrio entero de la ciudad quedó completamente arrasado tras la sacudida.

Los graves daños se aprecian en cientos de viviendas y otros edificios a lo largo de esta urbe, donde el monasterio de Mahamuni, uno de los más reverenciados del país, también sufrió considerables daños, según las imágenes tomadas el sábado por Maxar.

Además, varias partes del puente Inwa, que cruza el río Irrawaddy y sirve para conectar Mandalay con Sagaing, han quedado derruidas por el terremoto, y casi todas sus secciones se hundieron total o parcialmente en el río.

El 70% de la municipalidad de Sagaing, a distancia similar del epicentro, se encuentra "destruido", según Cruz Roja birmana.

Entre los daños documentados hasta ahora por el organismo multilateral y sus aliados destacan 1.690 casas, 670 monasterios, 60 escuelas y tres puentes importantes

Según un reporte de la Organización de Naciones Unidas, erca de 20 millones de personas en Birmania resultaron afectadas de distintas maneras por el devastador terremoto.

El coordinador humanitario de Naciones Unidas en Birmania, Marcoluigi Corsi, dijo en el informe que 20 millones de personas, que representan un tercio de la población, sufren ahora las consecuencias del sismo en un país que ya atravesaba una profunda crisis política y económica desde el golpe militar de 2021.

Entre los daños documentados hasta ahora por el organismo multilateral y sus aliados destacan 1.690 casas, 670 monasterios, 60 escuelas y tres puentes importantes que colapsaron total o parcialmente.

A esto se suman las grietas registradas en universidades, hospitales y carreteras, lo que ha dejado estos sitios como lugares inseguros y ha obligado a la evacuación de millones de personas a espacios abiertos o algunos albergues.

"Las comunicaciones por internet se encuentran interrumpidas en Mandalay -la segunda más importante del país, con 1,5 millones de habitantes-, con rutas terrestres y aéreas gravemente interrumpidas", dice el reporte, en el que se habla de una "preocupación por la integridad estructural de las grandes presas", pues se desconoce cuán afectadas quedaron tras el terremoto.

Naciones Unidas y grupos humanitarios han empezado a desplegar en las zonas más afectadas equipos quirúrgicos móviles, así como hospitales de campaña, para brindar atención médica y "salvar extremidades a las víctimas".

Al menos siete personas murieron y otras siete resultaron heridas después de que aviones de la junta bombardearan la aldea Naung Lin

"La ONU y sus socios se están movilizando urgentemente para apoyar las iniciativas de respuesta a emergencias. En este momento crítico, el pueblo de Birmania necesita urgentemente el firme apoyo de la comunidad internacional", expresó Corsi.

Pese a la devastación, las fuerzas armadas continuaron el sábado los bombardeos de zonas rebeldes, según denunció el opositor Gobierno de Unidad Nacional (NUG, en sus siglas en inglés), que fue depuesto desde el golpe.

En un menaje de telefonía móvil, el NUG, que controla zonas del país principalmente en la periferia, precisó que al menos siete personas murieron y otras siete resultaron heridas después de que aviones de la junta bombardearan la aldea Naung Lin en el estado Shan.

Otros ataques aéreos golpearon la aldea Chiang Oo en la región de Sagaing, epicentro del sismo, y en Naung Cho, en Shan.

El Gobierno de NUG, que controla partes del país, principalmente en zonas de la periferia, y reclama la legitimidad democrática en el país, había anunciado este sábado una tregua de dos semanas en las zonas afectadas por el sismo.

"Inicialmente, hemos aprobado un millón de dólares para asistir a los rescates de emergencia y operaciones médicas a lo largo del país"

En un comunicado, el NUG señaló que el cese de hostilidades busca "facilitar las tareas de rescate de las personas atrapadas en los escombros y en los edificios derruidos", aunque sí usarán la fuerza en acciones defensivas ante eventuales ataques de la junta militar.

El NUG afirmó que, en los territorios que controla, colaborará con las agencias de la ONU y ONG para garantizar la seguridad y establecimiento de campamentos médicos y de rescate.

Agregó que sus equipos sanitarios y de grupos afines del Movimiento de Desobediencia Civil también prestarán ayuda en zonas controladas por la junta militar si se cumplen las condiciones mínimas de seguridad.

"Inicialmente, hemos aprobado un millón de dólares para asistir a los rescates de emergencia y operaciones médicas a lo largo del país, particularmente en zonas administradas por el NUG", precisó el organismo, formado por políticos, líderes étnicos y activistas prodemocráticos.

El Gobierno de Unidad Nacional, formado tras el golpe de Estado de 2021, se alzó en armas contra la junta militar, tras formas la llamadas Fuerzas de Defensa del Pueblo, tras la represión de las protestas en los primeros meses contra el régimen.

Las fuerzas del NUG y las guerrillas étnicas han ganado grandes áreas de territorio a la junta, pero esta domina los ataques aéreos gracias a los aviones de fabricación china y rusa.