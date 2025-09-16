Una operación ucraniana mata a soldados rusos en Vladivostok, a 7.000 kilómetros de Kiev

Esta sería una acción sin precedentes en la guerra de Ucrania.

Según las fuentes del GUR ucraniano, se produjeron dos explosiones, la primera de ellas en el aparcamiento de las instalaciones militares

Kiev/Soldados rusos han muerto en explosiones que se han producido en las instalaciones militares de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, que albergan dos unidades del Ejército ruso que han participado en la conquista de territorio en Ucrania, según dijo a medios ucranianos como Ukrainska Pravda y Ukrinform una fuente de la inteligencia militar ucraniana (GUR).

La región del Lejano Oriente ruso, de la que es capital Vladivostok, está a orillas del océano Pacífico y a más de 6.000 kilómetros de la frontera rusa con Ucrania más cercana, y por tanto sería una acción sin precedentes en la guerra.

Según las fuentes del GUR ucraniano, se produjeron dos explosiones, la primera de ellas en el aparcamiento de las instalaciones militares, en las que tendrían su base militar el 47º Batallón y la 155ª Brigada de las Fuerzas Armadas rusas.

La Brigada 155, además, habría llevado a cabo ejecuciones de prisioneros de guerra ucranianos y otros abusos contra la población del país invadido

Ambas unidades han participado, según las fuentes, en las ofensivas rusas contra ciudades ucranianas como Kiev, Vugledar, Mariúpol o Pokrovsk.

Según las fuentes ucranianas, las autoridades rusas en la zona han atribuido de momento las explosiones a un incidente con equipamiento de gas.