El líder de la oposición de Zimbabue dice que los resultados electorales son falsos

(EFE).- El líder del partido opositor de Zimbabue Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, aseguró este viernes que los resultados de las elecciones presidenciales que publicó la Comisión Electoral (ZEC) y que dan la victoria al presidente Emmerson Mnangagwa son "falsos" y "no comprobables".

"El escándalo de la ZEC publicando resultados falsos y no comprobables es lamentable", escribió Chamisa en un mensaje en su cuenta de Twitter, en la que es su primera reacción a la divulgación de los resultados oficiales.

Mnangagwa, de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), se impuso en los comicios a Chamisa, en seis de las diez provincias del país, según esos datos.

The ZEC scandal of releasing unverified fake results is regrettable.ZEC denied our election agent access to results be4 announcement.ZEC must release proper & verified results endorsed by parties.The level of opaqueness, truth deficiency, moral decay & values deficit is baffling.