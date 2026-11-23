El ex diputado Jorge Millán, miembro de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo.

El ex diputado Jorge Millán aseguró que el tema sigue en negociación con el chavismo y que EE UU es el garante de ese proceso

Caracas/El ex diputado Jorge Millán, miembro de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, aseguró este domingo que siguen insistiendo, junto a EE UU, en la liberación de todos los presos políticos en el país.

“Hemos trabajado con los Estados Unidos, que es el garante de este proceso, para que dejen de existir los presos políticos”, señaló Millán en una entrevista en el canal privado Venevisión.

Asimismo, dijo que en el tercer ciclo de diálogo –celebrado en octubre pasado– se consignaron unas propuestas para resolver este tema, en el cual se sigue trabajando.

“Vamos a seguir insistiendo en que Venezuela debe dejar de tener estas categorías y que para llevar a esas elecciones, estas situaciones deben erradicarse por completo”, añadió.

“Hemos trabajado con los Estados Unidos, que es el garante de este proceso, para que dejen de existir los presos políticos”

El sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que le prohibieron las visitas familiares a los militares presos que cumplen 13 días en huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, quienes protestan para exigir su liberación, el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes.

La ONG exigió justicia, atención médica inmediata y que las peticiones de estos presos sean consideradas, en particular que los presos políticos militares sean tomados en cuenta en la mesa de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición.

El viernes, el comité explicó a EFE que, de los 36 en huelga, en la cárcel de Ramo Verde, cercana a Caracas, 35 están detenidos por motivos políticos, y uno se sumó a la protesta para denunciar el retardo procesal.

Asimismo, la semana pasada, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado difundió en redes sociales una carta firmada por más de 150 militares presos en Ramo Verde en la que dicen vivir una “situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica”, debido a “la inobservancia y violación sistemática” de sus “garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso”.

En el documento, plantean la opción de conceder la libertad en el exilio a los militares detenidos por razones políticas, para lo que solicitan el apoyo de Noruega y “demás países”.