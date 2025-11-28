La oposición gana las elecciones en San Vicente y y desaloja del poder a un histórico aliado del régimen cubano

El derrotado Gonsalves, de 79 años y el primer ministro más longevo del Caribe, es conocido como el 'Camarada Ralph'

El Nuevo Partido Democrático obtuvo 14 de los 15 escaños del Parlamento

Castries/El opositor Nuevo Partido Democrático (NDP, en inglés) obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales de San Vicente y las Granadinas, poniendo fin a 24 años de dominio laborista e impidiendo que el primer ministro Ralph Gonsalves cumpliera su objetivo de gobernar por un sexto mandato consecutivo.

El NDP, liderado por Godwin Friday, obtuvo 14 de los 15 escaños del Parlamento, según los resultados preliminares publicados este viernes.

Gonsalves, de 79 años y el primer ministro más longevo del Caribe, es el único candidato del Partido de la Unidad Laborista (ULP) que logró un escaño en las elecciones de ayer.

Su hijo y ministro de Finanzas, Camillo Gonsalves, y el ministro de Agricultura, Saboto Scofield Caesar, ambos considerados posibles líderes en el futuro del partido, perdieron en la cita electoral frente a los candidatos de la oposición.

"Las elecciones ya quedaron atrás y quiero ver a este país unido, arriesgándonos y trabajando con rapidez para construir un San Vicente y las Granadinas para todos", dijo Friday a la radio estatal NBC.

Friday, de 66 años, quien ganó cómodamente su escaño en las Granadinas del Norte, anunció que tiene la intención de juramentar hoy mismo porque no quiere "un vacío en la gobernanza".

"Es una enorme responsabilidad ser primer ministro. Hay mucha esperanza, expectativa y deseo de marcar la diferencia, y tengo la intención de hacerlo", aseguró.

Según el expresidente del NDP, Linton Lewis, el partido logró evitar "hábilmente" varios temas controvertidos durante la campaña, como la ruptura de relaciones con Taiwán en favor de China o el programa de Ciudadanía por Inversión.

"Es hora de un cambio, especialmente después de 25 años en el cargo", afirmó Lewis en alusión a Gonsalves, también conocido como Camarada Ralph.

En las últimas elecciones generales, el ULP de Gonsalves obtuvo nueve de los 15 escaños.

San Vicente y las Granadinas, una treintena de islas situadas en las Antillas Menores, fue colonia británica hasta 1979 y es parte de la Mancomunidad de Naciones y de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Varios líderes de Caricom, como los primeros ministros de Jamaica, Andrew Holness, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, felicitaron a Friday por su victoria.

"Que este nuevo capítulo traiga esperanza, unidad y progreso a todos los sanvicentinos, tanto en casa como en la diáspora", dijo Holness en un mensaje.