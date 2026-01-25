La oposición insta al Gobierno venezolano a publicar un "listado detallado" de los 626 excarcelados

Caracas/La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, instó este sábado al Gobierno a publicar un “listado detallado” de las excarcelaciones de presos políticos en las últimas semanas, después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cifrara en 626 las personas que han sido liberadas.

En un comunicado publicado en X, la coalición opositora señaló que solamente han confirmado “de manera rigurosa” la excarcelación de 173 personas, mientras que, agregó, “permanecen aún más de 939 presos políticos tras las rejas”.

“La inmensa mayoría de estas excarcelaciones no constituyen libertades plenas, sino que se trata de medidas cautelares gravosas”, explicó la agrupación política.

De igual forma, exigió el cese del que calificó como “perverso mecanismo de liberaciones a cuentagotas” y pidió que se proceda a la liberación “masiva e incondicional” de todos los presos políticos.

Asimismo, la PUD difundió su lista de excarcelaciones verificadas e informó que envió por correo electrónico una comunicación al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien la mandataria encargada aseguró que hablará para pedir que verifique las liberaciones.

En el texto, la plataforma opositora solicitó a Türk sus “buenos oficios” ante el Estado venezolano para lograr la liberación “plena, inmediata y sin condiciones” de todos los presos políticos, y para que requiera a las autoridades la entrega de las listas oficiales de personas excarceladas.

Este viernes, al encabezar en el Palacio de Miraflores (sede del Ejecutivo) la instalación del Programa para la convivencia y la paz, la presidenta encargada afirmó que 626 personas han sido excarceladas en el país –en un proceso que inició hace más de 10 días– y dijo que el lunes hablará telefónicamente con el alto comisionado para que verifique, a través de su oficina, las listas de liberados.

El presidente del Parlamento y el hermano de la mandataria encargada, el chavista Jorge Rodríguez, anunció el 8 de enero pasado la excarcelación de “un número importante” de personas, sin detallar identidades, las condiciones de las medidas ni el número total de beneficiados.

Días después puso a disposición las listas de los excarcelados, pero hasta la fecha no han sido difundidas.

Tras el anuncio, decenas de familiares se han reunido a las afueras de centros de detención para pedir información sobre sus allegados y exigir su libertad, mientras ONG han denunciado retrasos y opacidad en el proceso.

También, grupos de estudiantes se unieron a la exigencia y tomaron calles de Caracas para pedir la liberación de los presos políticos, en un contexto en el que, además, simpatizantes de Nicolás Maduro marcharon para manifestar su apoyo y pedir que el derrocado presidente, detenido en Estados Unidos, regrese al país.

El líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, exigió la libertad de las y los presos políticos

También en días pasados, el líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, exigió la libertad de las y los presos políticos encerrados durante el régimen de Nicolás Maduro, tras la liberación de su yerno, Rafael Tudares.

En un comunicado, el dirigente, exiliado en Madrid, confirmó la excarcelación de Tudares, quien estaba condenado a 30 años de prisión por “instigar” acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

González indicó en sus redes sociales que la liberación de su yerno en Venezuela traía “alivio” a su familia. Sin embargo, precisó que esto “no borra lo ocurrido”.

“Sería un error reducir este hecho a una historia personal. Hay hombres y mujeres que continúan privados de libertad por razones políticas, sin garantías, sin debido proceso y, en muchos casos, sin verdad”, agregó.

Entre los presos políticos excarcelados más destacados están Rocío San Miguel, acusada de su supuesta vinculación con una conspiración que incluía el asesinato del presidente Nicolás Maduro. También el exdiputado Enrique Márquez, detenido en enero de 2025, acusado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, de estar involucrado en un intento de golpe de Estado en el país, y Biagio Pilieri, coordinador nacional del partido Convergencia Venezuela, quien fue detenido en agosto de 2024, en el medio de una ola de arrestos de opositores luego de las elecciones presidenciales.

Este viernes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló que las autoridades han excarcelado a personas cuyos casos “no eran públicos”.